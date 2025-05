Il Catanzaro espugna il Mapei ma a fare festa è il Sassuolo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Mapei Stadium vestito a festa, con i tifosi neroverdi, per celebrare la storica promozione del Sassuolo, ma la partita contro il Catanzaro ha riservato una sorpresa amara. Con un pubblico pronto a omaggiare i campioni della Serie B, ufficialmente e non da oggi, già promossi in serie A, non c'è stata la vittoria a suggellare la festa finale. Il 2-0 per la squadra ospite è stato netto. Con il Sassuolo che ha avuto qualche opportunità per passare in vantaggio nel primo tempo.

Nella ripresa, però, il Catanzaro ha cambiato marcia e colpito con cinismo. Al 52’, Biasci ha sfruttato lo spazio a centro area e, con un preciso colpo di testa, ha battuto il portiere avversario portando in vantaggio i giallorossi.

Il Sassuolo ha cercato di reagire, ma nel finale è arrivata la seconda stoccata: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bonini ha replicato il gesto tecnico del compagno e, ancora di testa, ha firmato il definitivo 2-0 per il Catanzaro.Questa sconfitta impedisce ai neroverdi di battere il record di punti in un campionato di Serie B a 20 squadre, ma la delusione sportiva è stata mitigata dall’atmosfera di celebrazione. Dopo il triplice fischio, è scattata la vera festa: a dare il via alle danze è stato il cantante sassolese Nek, che ha intonato l’inno “Neroverdi” insieme al pubblico, accompagnato da sbandieratori e giochi di luce.Successivamente, è stata la volta dello staff tecnico e dei giocatori, che hanno sfilato sul palco ricevendo il tributo dei tifosi.

A chiudere la cerimonia, la bandiera del Sassuolo, Domenico Berardi, che con la fascia da capitano al braccio ha sollevato il trofeo davanti alla curva gremita. Nonostante la sconfitta, la serata è rimasta memorabile per il popolo neroverde, che ha festeggiato il ritorno in Serie A con entusiasmo e orgoglio.

Un riconoscimento ad un giocatore si è aggiunto al riconoscimento alla squadra: l'attaccante del Sassuolo Armand Laurienté ha vinto il trofeo come MVP della Serie BKT 2024/2025, riservato al miglior calciatore del torneo. Il premio è stato consegnato al termine della gara Sassuolo-Catanzaro da parte del Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, della Managing Director di BKT Europe Lucia Salmaso e dall'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali.

Nella foto (serie BKT), Laurienté insieme al presidente della Lega B Paolo Bedin, la managing director Europe di BKT Lucia Salmaso e l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali)Foto (sopra), FB U.S. Sassuolo