Il Cittadella si rialza: quattro gol in trasferta al Corticella

Veniamo alla cronaca. Al 12' la Cittadella passa in vantaggio grazie a Formato che di testa, sotto porta, anticipa tutti e batte centralmente Malagoli. Al 24' Cavallini conquista palla sulla sinistra e tenta di servire Rizzi a centro area, ma Albieri evita il gol del possibile pareggio. Al 26' Bonetti atterra in area l'ex Bertani, il direttore di gara, la sig.ra Gagliardi di San Benedetto del Tronto, decreta il penalty che Sala trasforma spiazzando Malagoli.

Al 45' il tris, grande azione personale di Formato che, dopo aver conquistato palla sulla tre quarti destra, supera un paio di avversari e, all'altezza del vertice dell'area, scarica un diagonale che si infila nel sette opposto. Al 51' Sala riceve palla sulla sinsitra, ma, solo davanti al portiere, calcia clamorosamente a lato. Al 58' Manara sotto porta in spaccata non riesce a sorprendere Albieri. Due minuti dopo ci prova Cavallini dalla distanza, ma la sfera sorvola la traversa. Al 74' tiro di Mondaini dalla sinistra, Malagoli respinge. Al 76', improvviso, arriva il gol del Corticella, merito di Rizzi che, dai venti metri, indovina un forte rasoterra che non lascia scampo ad Albieri. All'80' quarta rete ospite, l'azione parte dalla destra con uno scatenato Caesar Tesa che mette una forte palla tesa sul secondo palo, un difensore cambia di poco la traiettoria quel tanto che permette a Truffelli, da distanza ravvicinatissim, di beffare Malagoli.



Immediata la reazione del Corticella che dimezza le distanze dopo quattro minuti, conclusione di Rizzi che sbatte sul legno di sinistra, ribattuta vincente in rete da parte di Casadei. Palla a centrocampo e, un secondo dopo il fischio del direttore di gara, Gessaroli sgambetta Caesar Tesa sotto gli occhi dell'arbitro e sventola il rosso diretto all'attaccante del Corticella. Al 93' i modenesi sfiorano la quinta rete, ma Malagoli è bravissimo sulla forte conclusione dal limite di Truffelli.



Il tabellino

Corticella-Cittadella Vis Modena 2-4

Reti: 12', 45' Formato (Ci), 25' su rig. Sala (Ci), 76' Rizzi (Co), 80' Truffelli (Ci), 84' Casadei (Co)



CORTICELLA: Malagoli, Ercolani (81' Pietrobuoni), Brighi, Suliani (46' Lo Giudice), Bonetti, Zucchini, Cavallini (81' Casadei), Landi, Rizzi, Manara, Ofoasi (46' Gessaroli). A disp.: Mezzadri, Goffredi, Manga, Manieri, D'Isanti. All.: Nesi

CITTADELLA VIS MODENA: Albieri, Mandelli, Serra, Sala (60' Truffelli), Formato (65' Caesar Tesa), Marchetti, Aldrovandi, Mora (68' Teresi), Carretti (84' Gandolfi), Bertani (74' Mondaini), Mandey. A disp.: Leonardi, Pezzani, Sabotic, Andreotti. All.: Salmi

Arbitro: Gagliardi di San Benedetto del Tronto (Grosso di Acireale, Firera di Ragusa)

Note: spettatori 200 circa; ammoniti Serra, Sala; espulso Gessaroli (Co) all'85'; recupero 1', 6'; la Cittadella Vis Modena chiude in dieci uomini a causa dell'infortunio subito da Aldrovandi (Ci) al 92'

Matteo Pierotti