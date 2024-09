Il Cittadella torna in campo domenica contro lo United Riccione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo United Riccione sta preparando la quarta di campionato. Cercando di buttarsi alle spalle le ultime due sconfitte contro Forlì e Tau Altopascio. La squadra romagnola sa benissimo di dover cambiare marcia per non restare invischiato nella zona calda della classifica, quella dalla quale poi alla lunga è sempre difficile sapersi tirare fuori.Dopo la faticosa salvezza del 23/24, lo United Riccione ha cambiato parecchio, in primis l’allenatore che adesso è l’esperto Loris Beoni.

Tra portieri e difensori l’età media è piuttosto bassa e soprattutto nei primi mesi ciò potrebbe giocare a sfavore della compagine adriatica. Mediana “di categoria” con giocatori come Ricozzi e Likaxhiu, l’attacco è invece affidato al peso offensivo di Ortolini e alla verve di Edoardo Mariani. Mister Beoni ha qualche dubbio in difesa (Vacca-Barsotti) e in attacco (Napolitano-Bontempi).



Le probabili formazioni

United Riccione (4-3-3): Kiri, Rossi, Vacca, Djambo, Ortolini, Cozzari, Napolitano, Ricozzi, Pericolini, Santoni, Mariani. All.: Beoni.

Cittadella (4-3-1-2): Piga; Fontana, Aldrovandi, Sabotic, Sardella; Mora, Mandelli, Caesar Tesa; Bertani; Formato, Guidone. All. Salmi

Arbitro: Senes di Cagliari.

Biglietti. Per i tifosi ospiti sarà possibile acquistare il biglietto anche direttamente domenica alla biglietteria dello stadio Calbi dalle 14 al prezzo di 10€.

Matteo Pierotti