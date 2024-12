Il Cittadella Vis Modena rompe il tabù: vittoria in casa col nuovo mister Gori

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Galoppata di Martey sulla sinistra che frutta un calcio d'angolo, non sfruttato a dovere. Angolo ancora per il Cittadella che ancora non porta frutti. Scocca la mezz’ora ed arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa con il solito bomber Formato che è il più lesto di tutti e batte Celeste con un gesto balistico da vero bomber d’area di rigore. Si va a riposo con questo parziale. Inizia il secondo tempo, prima incursione per la squadra di Gori che porta ad un calcio d'angolo, ma la difesa ospite respinge bene. Ci prova Carretti dalla distanza, su una respinta della difesa ospite, ma la conclusione è alta. Arriva il gol del pari del Sasso conseguente punizione consente al Sasso di sfiorare il gol del pareggio con l’ex di turno Tommaso Pampaloni. Il Cittadella rimane in dieci a causa di un doppio cartellino giallo sventolato in faccia a Luca Mora.



Quando mancano dieci minuti al termine, ecco il gol che decide la partita. Il Sasso perde palla a metà campo e i padroni di casa si ribaltano in avanti e dopo alcuni rimpalli Bertani insacca.

La formazione di Gori chiuderà l’anno solare in trasferta con il Tuttocuoio.



Il tabellino

CITTADELLA VIS MODENA - SASSO MARCONI 2 - 1

Reti: 30’pt Formato, 26’st Pampaloni, 33’st Bertani

Cittadella: Piga, Serra, Formato (18’st Sala), Marchetti, Sabotic, Guidone, Mora, Carretti, Caesar Tesa, Bertani, Martey (24’st Sardella). A disposizione: Leonardi, Manzotti, Truffelli, Mata, Orlandi, Rovatti, Teresi. All. Gori

Sasso Marconi: Celeste, Galassi, Montanaro (15’st Cinquegrana), Bonfiglioli (34’st Lisanti), Cudini, Marcaletti, Deme, Pampaloni, Mancini (15’st Jessey), Armaroli (28’st Pirazzoli), Michael (15’st Geroni). A disposizione: Bisazza, Barattini, Brescia, Pelloni. All. Pedrielli

Arbitro: Artini di Firenze

Ammoniti: Serra, Mora, Piga, Manzotti, Montanaro, Mancini, Celeste, Cudini, Pirazzoli, Deme Espulsi: Mora per doppia ammonizione al 9’st

Note: 2 minuti di recupero primo tempo, 5 minuti di recupero secondo tempo