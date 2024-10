Il Formigine pareggia in casa con la Vianese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mister Sarnelli conferma lo stesso undici che settantadue ore prima aveva superato la corazzata fidentina e si affida in particolare alle sgasate dei propri attaccanti per mettere in difficoltà la sua ex squadra.La prima occasione della serata capita infatti sui piedi di Malivojevic, il quale però viene recuperato all’ultimo da Marverti, che lo costringe a calciare in maniera frettolosa e imprecisa. Al 14’, prova a rispondere il Formigine: Macchioni va di forza sul fondo e crossa per Masoch che prende il tempo al difensore ma spedisce alto.

Passato lo spavento, la Vianese cresce e prova a sbloccare il punteggio col tiro di Rizzuto, insidiosamente deviato da un difensore. Nella circostanza è bravo Rossi a respingere di pugno. La stessa situazione si ripresenta poco più tardi: questa volta le mani del numero uno modenese dicono di no alla botta al volo di Vaccari.

Al 35’, cross da terzino a terzino per la Vianese con Silvestro che trova Zinani sul secondo palo, ma il 2 rossoblù manda alto con metà porta sguarnita. A due minuti dal termine della prima frazione è ancora Vianese: sulla sponda aerea di Bertetti, Rizzuto calcia forte ma non trova la porta per centimetri.

Il secondo tempo continua sulla falsariga del primo, con la Vianese che si rende pericolosa, nonostante un Formigine sempre in partita. Al 48’ Malivojevic tenta il tiro da fuori area, ma la sua conclusione ancora una volta fa la barba al palo.



Ad un quarto d’ora dal termine è ancora Rizzuto ad avere un’opportunità d’oro per fare 1-0: l’11 si ritrova solo davanti al portiere avversario per un errore della difesa del Formigine e tenta un pallonetto. La palla però non si abbassa a sufficienza per entrare e scappa oltre la traversa. Al 75’ Rizzuto prova a rifarsi con l’ennesimo tiro dalla distanza della sua partita, questa volta è il palo a negargli la gioia del gol.

Graziato in più circostanze, il Formigine prova a vincerla all’86’: Loporcaro ruba palla a Della Corte che riesce però in tuffo a riprendere il pallone appena prima che l’attaccante dei verdeblù lo depositi in rete.

Pareggio dunque amaro per la Vianese, consapevole di aver fallito una buona occasione – specialmente visto il gran numero di chances create – per mantenere il ritmo del Borgo e accorciare ulteriormente rispetto al Nibbiano.



Il tabellino

Real Formigine 0

Vianese 0

Real Formigine: Rossi, Marverti, Macchioni, Carrera (dal 44’st Roncaglia), Galli, Mazzarano, Loporcaro, Zafferri, Crispino (dal 27’st Napoli), Angelillis (dal 40’st Bellentani), Masoch. A disposizione: Accursio, Saccani, Cornia S., Davoli, Stefanini. All.: Cattani.

Vianese: Della Corte, Zinani (dal 29’st Tosi), Silvestro, Bernabei, Zuccolini, Palmiero, Vaccari (dal 44’st Caselli), Bandaogo, Bertetti (dal 12’st Falanelli), Malivojevic, Rizzuto. A disposizione: Malpeli, Coli, Piscopo, Gvianidze, Mammi, Cinquegrano. All.: Sarnelli.

Arbitro: De Robertis di Bologna.

Note: ammoniti: Zafferri, Carrera e Rossi per il Real Formigine; Rizzuto e Zuccolini per la Vianese.

Matteo Pierotti