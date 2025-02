Il Formigine si gioca una fetta di salvezza col grande ex Ferraboschi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Real Formigine domenica si giocherà a Rolo una buona fetta di salvezza. Reggiani e verdeblù sono le due squadre più in forma della zona calda, i primi reduci da 7 punti in 3 gare, i verdeblù (a +2 in classifica) capaci di vincere 5 delle ultime 7 gare uscendo dalla zona playout. Non ci sarà in panchina nel Rolo il grande ex, mister Pietro Ferraboschi che a Formigine conquistò una storica promozione in Serie D e una salvezza l'anno successivo, poi quando se ne andò, solo campionati deludenti (eufemismo) per i verdeblù nonostante grossi investimenti. Ferraboschi parla di questa sfida: 'Ho ottimi ricordi del Formigine, la vittoria dell’Eccellenza e la salvezza in D sono due delle gioie più speciali della mia carriera, poi quando tornai nel 2020 purtroppo il Covid fermò la stagione, mentre l’anno dopo chiudemmo subito dietro le prime. La società è cambiata, dalla scorsa estate non ci sono più Masi e Arginelli, ma Formigine per me resterà sempre una piazza che porto nel cuore'.Domenica ci saranno anche diversi ex in campo: nel Rolo Habib, Zito, Pappaianni e Maletti, dall’altra sponda Arati e bomber Napoli. 'Noi stiamo recuperando i tanti infortunati – dice Ferraboschi -, il Formigine ha cambiato molto e con i nuovi innesti è una squadra di spessore. Penso che entrambe giocheremo per vincere'.