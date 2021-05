Il giro d'Italia entra oggi in provincia di Modena: arrivo a Sestola

Oggi 11 e domani 12 maggio, con la Piacenza-Sestola e la Modena-Cattolica, il giro entrerà e permarrà nella provincia di Modena.Due tappe che vedranno protagonista la Via Emilia e oggi il primo arrivo in salita, a Sestola, della Corsa rosa.Si parte oggi martedì 11 maggio con la quarta tappa che da Piacenza porterà a Sestola (186 chilometri e un dislivello di 1.800 metri) attraverso l’Appennino modenese, con una prima parte fino a Parma, rettilinea e pianeggiante lungo la Statale 9, passando per Pontenure, Roveleto (frazione del Comune di Cadeo), Fiorenzuola D’Arda, Fidenza, Sanguinaro e Ponte Taro. E una seconda più impegnativa: dopo Montecreto la corsa arriva a Fanano dove inizia la salita di Colle Passerino con pendenze per lunghi tratti oltre il 10% e punte prolungate del 13-14%. Sarà il primo snodo cruciale della Corsa rosa.Dopo aver attraversato le province di Piacenza Parma e Reggio Emilia il giro entrerà in provincia di Modena in un orario previsto tra le 15:30 e le 15:50 a seconda della media della velocità tenuta (dai 35 ai 40 km/h), all'altezza del bivio per Savoniero. I corridori proseguiranno per Palagano, Polinago, Lama Mocogno, ponte di Strettara, Montecreto, Roncoscaglia, Poggioraso, Fanano e Sestola dove l'arrivo è previsto tra le ore 17:17 e trenta in piazza PasseriniQui sono state predisposte diverse misure relative alla viabilità, sia per chi vuole seguire il Giro, sia per chi vuole e deve evitarlo. Di seguito i principali divieti disposti dal Comune di SestolaAREE SOSTA APPASSIONATI GIRO D’ITALIA 20211- PIAZZALE VIA GUIDELLINA2- TUTTE LE ALTRE AREE NON INTERESSATE DAL PERCORSO DI GARAAREE CON DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI TRANSITO1- PIAZZA MARCHIANI2- VIA CIRCONVALLAZIONE3- PIAZZA GOVI4- VIA STATALE OVEST5- PIAZZA ROMANIA6- PIAZZA PASSERINI7- CORSO UMBERTO I8- CORSO LIBERTA’9- VIA PASSERINO10- VIA DELLE VILLE DA PIAZZA GOVI A VIA DELLE ROSE11- VIA RONDELLI12 - VIA STADIO13- VIA