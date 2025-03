Il Medolla batte anche il Polinago e torna in Promozione dopo 14 anni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Medolla batte il Polinago e sale in Promozione, categoria che mancava da 14 anni (stagione 2010-11), vincendo a mani basse la Prima «D» da matricola. I biancoverdi di Semeraro hanno chiuso in vetta con 4 turni di anticipo il girone (+13 sul Maranello) timbrando ieri col 2-0 sul Polinago terzo della classe la nona vittoria di fila, la numero 16 nelle ultime 17 giornate.

Il tabellino

MEDOLLA-POLINAGO 2-0

MEDOLLA: Neri, Pastorelli, Saracino, Hoxha, Sentieri, Guilouzi (46' Roccato), Bugneac (81' Vanga), Abusoglu, Boccher (86' Salvioli), Franco (81' Balestrazzi), Adusa. A disp: Guzzinati, Perondi, Guandalini, Leozappa, Raimondi. All. Semeraro.

POLINAGO: Brembilla, Piacentini (15' Sernesi), Ori, Rosi (56' Altariva), Meglioli, Facchini (11' Giannotti), Selvallegra, Bellei, Smaldone (67' Ferrari), Bonvicini, Faella (56' Giannini). A disp: Mazzanti, Bassani, Malverti, Alfieri. All. Grotti.

ARBITRO: Ammendola di Parma.

RETI: 30' Franco, 45'+3' Adusa

NOTE: ammoniti: Guilouzi, Bugneac, Bonvicini. Spettatori 200 circa. Angoli 4 a 3 per il Medolla. Recupero: pt 3', st 4'.

Matteo Pierotti