Il Modena a Genova contro la Samp alla ricerca della continuità

Il Modena ha giocato a Marassi contro i blucerchiati 12 volte, di cui 10 in campionato e 2 in coppa Italia; i precedenti parlano di 4 vittorie della Sampdoria, 7 pareggi (di cui sei per 1 a 1), e 1 sola vittoria dei gialloblù. L’unico successo del Modena risale al 29.12.46, era il primo incrocio tra le due squadre, ed era il miglior Modena di sempre, una squadra magica che quell’anno giunse al terzo posto in serie A: finì 2 a 0 per il Modena con doppietta di Del Medico.L’ultimo precedente a Genova risale al 26.

11.



2011, campionato di serie B, finì in pareggio per 1 a 1 con le reti di Bentivoglio e Ciaramitaro.

La Sampdoria ha giocato fin ad ora in casa 11 partite, totalizzando 13 punti, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, condite da 13 reti segnate e 16 subite; i numeri dicono di una squadra che in casa fa fatica e non appare irresistibile.



Il Modena deve però giocare la sua partita, e confermare le certezze ritrovate sabato scorso; una gara abbordabile nella quale il Modena può fare risultato se saprà ripetersi sui livelli di sabato scorso; servirà giocare con applicazione tattica e mentale, cattiveria agonistica e con mentalità aperta e senza paura: l’avversario sarà anche blasonato ma il blasone non scende in campo.



Per dare continuità e ritrovare slancio verso il finale di campionato, il mister dovrebbe affidarsi di nuovo alla difesa a tre, che potrebbe diventare la costante o perlomeno lo schema di riferimento in questa seconda parte del campionato, e allo schieramento visto sabato con il Parma; assenti i soliti Duca, Oukhadda, Gargiulo, mancheranno anche Manconi e Strizzolo e il neoacquisto Guarino; disponibili invece, almeno per la panchina, gli altri due nuovi arrivati Santoro e Di Stefano; rientra a disposizione anche Pergreffi che ha scontato il turno di squalifica. Dunque, viste le assenze, e magari le difficoltà di fare debuttare da subito i nuovi, le scelte di Bianco sembrano scontate; il probabile undici dovrebbe essere composto ancora da Seculin, e davanti a lui difesa a tre con Riccio, Zaro e Cauz; a centrocampo, Ponsi, Battistella, favorito su Magnino, Gerli, Palumbo e Corrado; davanti conferma per la coppia Gliozzi e Abiuso, a meno che il mister scelga di stare più coperto e allora potrebbe esserci spazio per Tremolada sottopunta dietro a Gliozzi.



Arbitra la partita Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno: con lei il Modena ha tre precedenti, con 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta; con il fischietto toscano, la Sampdoria ha invece due precedenti, con una vittoria e 1 sconfitta.

Calcio di inizio alle ore 16.15 al Luigi Ferraris in Marassi davanti a oltre 680 sostenitori canarini pronti come sempre a sostenerne il volo.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc