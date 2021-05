Il Modena a Verona per un ‘allenamento’ di lusso

Domani il Modena gioca a Verona contro la Virtus, calcio d’inizio alle 15, nell'ultimo turno della stagione regolare.Per il Modena sarà una gara del tutto ininfluente ai fini della classifica; i gialli sono già matematicamente la migliore quarta dei tre gironi, e dunque la gara avrà il valore di un allenamento o poco più; a nulla conteranno i risultati degli altri campi e degli altri gironi.Il piazzamento del Modena come migliore quarta apre uno spiraglio anche alla Virtus Verona; infatti il regolamento prevede che la squadra classificata all’undicesimo posto nel girone occupato dalla migliore quarta avrà diritto di partecipare ai playoff in luogo della vincente della coppa Italia di serie C, che quest’anno non sarà disputata.La Virtus Verona è al momento l’undicesima in classifica a +3 sul Gubbio, dodicesima, e un pareggio domani le darebbe la matematica certezza di accedere ai playoff.La gara di domani non ha dunque grandi spunti di interesse, perlomeno per il Modena, che sta già lavorando in ottica playoff, nei quali debutterà domenica 16 maggio; per gli accoppiamenti dei playoff, e per sapere quale sarà l’avversaria del Modena, bisognerà attendere i risultati degli altri campi, dei tre gironi di Lega Pro.Il Modena domani non andrà però a Verona in gita; è reduce da quattro vittorie consecutive, e vincere aiuta a sempre a vincere, specialmente in termini di consapevolezza e autostima, due doti e due attitudini mentali che nei playoff potrebbero aiutare a fare la differenza.Il Mister Mignani in conferenza stampa ha già detto che domani schiererà in campo la migliore formazione possibile per non perdere il ritmo gara e per andare a disputare la migliore partita; mantenere alta la concentrazione può servire per evitare pericolosi cali di tensione che a fine stagione potrebbero poi essere pericolosi perché non più recuperabili, specialmente ora che i gialli, reduci come detto da quattro vittorie consecutive, sembrano avere ritrovato lo smalto e la forma dei tempi migliori.La giornata di domani sarà comunque interessante da seguire, per vedere chi tra Perugia e Padova salirà in B (in caso di arrivo a pari punti Perugia favorito perchè in vantaggio negli scontri diretti con il Padova) e per gli altri verdetti del girone, in chiave posizione playoff e playout.E, perché no, il turno di domani sarà una occasione per seguire anche i risultati degli altri gironi, soprattutto per scoprire quali saranno le formazioni che accederanno ai playoff e che contenderanno al Modena la rincorsa all’unico posto per la serie B che i medesimi playoff mettono in palio.