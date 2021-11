Il Modena ad Ancona centra la settima vittoria

Una rete di Scarsella ha regalato la settima vittoria consecutiva ai gialli. Si capisce subito che sarà un match impegnativo, l’Ancona è squadra giovane che corre e gioca, il Modena tiene bene il campo. Nei minuti di recupero, sblocca il risultato Fabio Scarsella abile a sfruttare una palla sotto misura messa da Armellino in mezzo all’area. Dopo la gara, due giorni di riposo per la squadra di Attilio Tesser che tornerà in campo martedì, domenica prossima la sfida con la Pistoiese in casa al Braglia.Avella, Tofanari (39’st Vrioni), Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo (22’st Del Carro), Gasperi (22’st Papa), Iannoni, Rolfini, Moretti, Sereni (22’st Faggioli). All.: Colavitto. A disp.: Canullo, Vitali, Bianconi, Sabattini, Maurizii, Noce.Gagno, Ciofani, Silvestri, Baroni, Azzi (43’ Bonfanti), Scarsella (43’Maggioni), Gerli, Armellino, Tremolada (39’st Di Paola), Mosti (23’st Duca), Minesso (23’st Renzetti). All.: Tesser. A disp.: Narciso, Ponsi, , Rabiu, Bonfanti, Maggioni, Castiglia.Arbitro: Daniele Virgilio di TrapaniAssistenti: Salvalaglio (Legnano) e Bahri (Sassari)Marcatori: 46’pt ScarsellaAmmoniti: Azzi, Rolfini, BaroniNote. Giornata grigia, spettatori totali 3007 per un incasso di 25.150 euro.