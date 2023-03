Il Modena affonda a Palermo: va in vantaggio ma poi ne prende 5

Nel secondo tempo vanno a segno per il Palermo Soleri, Verre, Aurelio e Vido su rigore. Nel finale il Modena ha ancora 3 palle-gol con Strizzolo, Giovannini e Mosti, però anche il Palermo potrebbe allargare le distanze (con Segre e Valente). Ora la sosta e quindi il Cittadella.'Non è uscito fuori il Palermo, abbiamo sbagliato troppo noi - afferma mister Tesser -. Abbiamo giocato il miglior primo tempo della stagione in trasferta, ma nella ripresa troppi errori dopo aver subito il 2-2. Un vero peccato: nel primo tempo abbiamo concesso un solo tiro in porta, abbiamo fatto 2 gol, ma ne potevamo fare altri… Ci prendiamo questo fardello e ce lo portiamo dietro in questa sosta. Tutte le volte che abbiamo avuto la possibilità di fare un saltino di qualità non l’abbiamo fatto e, come ripeto da sempre, dobbiamo raggiungere il primo traguardo assoluto: la salvezza. Siamo arrivati a questa partita con i giocatori contati, ora speriamo di recuperarne qualcuno durante la sosta e preparare una partita importantissima, quella con il Cittadella'.