Il Modena affronta il Brescia di Bisoli: domani il 'classico' della B

Modena in campo al Rigamonti di Brescia, contro i padroni di casa guidati dall’ex Bisoli, esonerato qualche settimana fa, e ora, grazie alla nuove e recenti regole, subentrato da poco al posto di Maran; Bisoli ha giocato due partite alla guida del Brescia conseguendo due pareggi entrambi per 0 a 0 (Carrarese in casa, Salernitana fuori); oggi, squalificato causa espulsione rimediata a Salerno venerdì scorso, non sarà in panchina contro la sua ex squadra.La gara di oggi è il vero “classico” della serie B; di fronte infatti le due squadre con il maggior numero di partecipazioni al campionato di serie B, compreso quello in corso; il Brescia detiene il record, con 66 campionati disputati, mentre il Modena segue al secondo posto con 53.

I gialli hanno complessivamente giocato a Brescia 58 volte, con 27 vittorie del Brescia, 20 pareggi e 11 vittorie del Modena; limitatamente alla sola serie B, i precedenti sono invece 39, con 17 vittorie del Brescia, 14 pareggi e 8 vittorie del Modena, l’ultima delle quali lo scorso 24 ottobre 2023: finì 1 a 0 per il Modena con rete di Zaro, nel recupero della prima giornata di campionato; il Brescia non batte il Modena in casa dal 25.9.2012, (2 a 1 per i padroni di casa), mentre nelle ultime 5 gare a Brescia, il Modena ha vinto 4 volte, sempre per 1 a 0, oltre ad un pareggio (2 a 2).

Il Brescia ha giocato in casa fino ad ora 9 volte, con 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, che hanno portato 12 punti conditi da 14 reti segnate e 13 subite.



Sarà certamente una partita difficile, nella quale, dato il periodo festivo, potranno entrare in ballo fattori extracalcistici: sarà favorito il gruppo che avrà saputo metabolizzare meglio il periodo festivo, senza farsi distrarre dalle luminarie natalizie.

Il Modena arriva a Brescia sulle ali dell’entusiasmo di due vittorie consecutive e l’appetito, come sempre in questi giorni di festa, viene mangiando. I gialli dovranno essere, ancora una volta, bravi a giocare una gara fatta di corsa, attenzione, cattiveria agonistica, e grande applicazione tattica, fisica, e mentale; la squadra ha dato moltissimi segnali di ripresa e il trend del gruppo è in evidente risalita.

Per la gara di oggi, Mandelli sconta le solite assenze di Pergreffi, Alberti, Botteghin, Ponsi, e Defrel, che non è trai convocati. Per l’undici iniziale, le scelte di Mandelli sono ormai abbastanza chiare, dato che il mister pare abbia individuato il modulo base, e i suoi principali interpreti; per cui, davanti a Gagno, dovrebbero giocare una linea a tre con Dellavalle (da valutare perchè uscito sabato malconcio), o Caldara, Zaro e Cauz; a centrocampo solo conferme, con Magnino, Gerli e Santoro centrali, e a sinistra Cotali; nel caso in cui giochi Dellavalle in fascia a destra, probabile Caldara come braccetto dei tre dietro. Davanti, conferme per Palumbo, il matchwinner di sabato Caso, e Mendes.

Arbitra la partita Zufferli di Udine, con il quale entrambe non hanno mai vinto: il Modena ha 4 precedenti con l’arbitro friulano, con 1 pareggio e 3 sconfitte, mentre il Brescia ha 2 precedenti con un pareggio e 1 sconfitta.

Appuntamento per il calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Rigamonti di Brescia: il Modena avrà al seguito la solita grande carovana di tifosi pronti a spingere il canarino.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc