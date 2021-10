Il Modena affronta la Viterbese coi favori del pronostico

Modena di nuovo in campo oggi pomeriggio allo stadio Braglia contro la Viterbese, in un “derby” tra i colori gialloblù.I laziali non giocano al Braglia dal gennaio del 1973, campionato di serie C, e allora finì 3-0 a per il Modena, con tripletta di Giorgio Boscolo.Gli ospiti sono ultimi in classifica a quota 3, frutto di tre soli pareggi, e sono l’unica squadra del girone a non avere ancora vinto una partita; sono reduci dal cambio di panchina, esonerato Dal Canto, al suo posto Giuseppe Raffaele.Dunque per il Modena, almeno sulla carta, parrebbe una gara abbordabile, ma con la serie C, e con il Modena visto fino da ora non è mai detta l’ultima parola.Il Modena è reduce dalla brutta sconfitta di Montevarchi e ha assoluto bisogno della vittoria, per non finire nelle sabbie mobili del centro classifica e non allontanarsi troppo dalla vetta, oggi distante 8 punti.Gli otto punti di distacco, in otto gare giocate, significano che il Modena, per ogni giornata di campionato, ha sempre perso almeno un punto dalla prima posizione, occupata oggi dagli innominabili cugini di oltre Secchia. Non certo il cammino di una squadra che punta ad un campionato di vertice.Il torneo però è ancora lungo, c’è tempo e spazio per rientrare, a patto di cominciare fin da subito, dando una rapida sterzata a classifica, morale, condizione fisica e mentale, gioco.In settimana ha parlato solamente il mister Tesser, invitando la squadra a giocare con piacere e testa libera senza farsi prendere da frenesia del risultato e dalle tensioni e dalla pressione; liberare la mente potrebbe aiutare a liberare la testa e a sciogliere la gamba.Calcio di inizio alle ore 14.30 allo stadio Braglia.