Il Modena agguanta il pari a Bari: un punto che fa morale

Bianco conferma il 4-3-1-2; davanti a Gagno, linea a quattro con Ponsi a destra, Zaro, Cauz, e Cotali; a centrocampo, il trio Magnino, Gerli, Palumbo; davanti Tremolada sostiene Abiuso (la sorpresa di giornata) e Bonfanti.All’inizio si gioca a ritmi bassi, complice anche la pioggia incessante che accoglie le squadre in campo; nella prima mezzora gli unici sussulti sono due cartellini gialli (a Ricci e a Zaro), un tiro di Palumbo ben respinto da Brenno, e un quasi autogol di Cauz, che devia di testa poco sopra la traversa un cross dal fondo.Il Modena mantiene il controllo del gioco e della palla (chiuderà il primo tempo con il 57% di possesso) senza però rendersi mai pericoloso e senza chiare occasioni da rete; due sussulti nel finale, prima una bella chiusura di Cotali, e poi un colpo di testa di Koutsoupias alto di poco.Nella ripresa, il Modena riprende a macinare gioco nella metà campo del Bari, ed è pericoloso in paio di occasioni con Tremolada, prima con un tiro alto e poi con una bella conclusione respinta da Brenno.Al 55’ Bianco cambia l’attacco; fuori gli impalpabili Abiuso e Bonfanti e dentro Manconi e Falcinelli; i gialli sono nella metà campo del Bari, senza però rendersi veramente pericolosi, anzi, al 72’ subiscono la rete del vantaggio del Bari su azione di contropiede; Sibilli parte dalla propria metà campo, i gialli sono tutti fuori posizione, indisturbato arriva al limite da dove calcia nell’angolo basso alla destra di Gagno; Bari in vantaggio e il Modena ci resta di sasso.

Bianco pesca subito dalla panchina: dentro Riccio e Bohzanaj, al suo debutto in gialloblù, e fuori Ponsi e Tremolada; il Bari comincia a crederci e a pregustare i tre punti, mentre i gialli non riescono a reagire. Al 78’ da un giallo a Bohzanj nasce una rissa in campo; Palumbo appare tra i più nervosi e il mister lo cambia subito, al suo posto dentro Strizzolo.



Al 84’ Bozhanaj si procura una punizione dal limite, che Manconi pennella in rete regalando il meritato pareggio al Modena; al 85’ Gagno sbroglia la matassa in area di rigore dopo una regalo della difesa del Modena su una palla vagante. Nel finale le due squadre controllano e l’arbitro fischia la fine dopo 5’ di recupero.



Bel pareggio, che fa morale e regala al Modena qualche sicurezza in più; il punto è forse anche un po’ stretto al Modena per la mole di gioco espressa dai gialli, specialmente nel primo tempo, e serve ad interrompere la striscia di due sconfitte consecutive; i gialli continuano ad essere però poco incisivi davanti e non vincono ormai da sei partite (ultima vittoria il 2 settembre al Braglia contro il Pisa).



I tre punti cominciano a mancare come il pane e martedì 24 il Modena gioca a Brescia (che ha vinto oggi a Terni ed affianca il Modena in classifica) alle 18.30 il recupero della prima giornata di campionato.

Corrado Roscelli

Foto ModenaFc