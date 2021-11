Il Modena alla prova della Vis Pesaro

Modena di nuovo in campo domani al Braglia contro la Vis Pesaro, contro la quale i gialli hanno solamente 5 precedenti, con quattro vittorie dei canarini e una sola dei biancorossi; a Pesaro i gialli, allenati da Mignani, vennero sconfitti per 1 a 0 con rete dell’attuale giocatore gialloblu Di Paola.I marchigiani sono una squadra ostica; in sette trasferte disputate fino ad ora in questo torneo, hanno perso una sola volta, al debutto a Siena, e hanno poi totalizzato 2 vittorie e quattro pareggi.Una squadra in un buon momento, a cui il Modena dovrà prestare attenzione, come anche il mister Tesser ha evidenziato nella conferenza stampa della vigilia: “Affronteremo una squadra in un buon momento - ha esordito Tesser- solida, che gioca coperta ed è abile a sfruttare le ripartenze. Una squadra con buone qualità in mezzo al campo”. “Si giocherà in spazi stretti - ha proseguito Tesser -e dovremo essere bravi a non farci irretire e a far girare la palla”.Per quanto riguarda il campo, e l’undici di partenza, si va verso il probabile forfait di Gerli, solo a scopo precauzionale, a causa di una leggera indisposizione subita in settimana; al suo posto ballottaggio Di Paola (ex di turno) e Rabiu, con il primo però favorito.Azzi rimane una risorsa che può giocare in varie posizioni del campo e resta da valutare dove collocarlo; sicura la conferma del modulo 4-3-2-1 (cosidetto “ad albero di natale” che ha dato ottime indicazioni e fornito grandi prestazioni nelle ultime gare; per la maglia di centravanti, punta centrale, dubbio tra Minesso e Bonfanti, il ballottaggio rimane in piedi, Tesser deciderà solo all’ultimo “Non conta il modulo ma la qualità della squadra - ha spiegato Tesser – e la capacità di dare il meglio che la squadra avrà e metterà in campo, cercando di giocare con consapevolezza, umiltà, fiducia e coraggio”.La partita di domani sarà estremamente importante per il Modena, anche perché in contemporanea andrà in scena al Mapei di Reggio Emilia il big-match della giornata tra Reggiana e Cesena, prima contro seconda, e il Modena avrà la ghiotta occasione di accorciare o su entrambe o addirittura, in caso di vittoria dei cugini di oltre Secchia, di superare i romagnoli; anche sul punto, però Tesser ha le idee chiare: “Il risultato di Reggiana-Cesena non dipende da noi - ha spiegato il mister in conferenza - perché il Modena deve guardare a sé stesso, conterà quello che faremo noi domani al Braglia. Il campionato è ancora lungo, e tutto da giocare; al momento quello che serve è rimanere sul pezzo e crescere a livello mentale. Non sono in grado di dire quanti e quali margini di crescita abbia ancora la squadra, ma nell’ultimo mese e mezzo circa ho visto tanti progressi, a tutti i livelli; siamo cresciuti tanto, i progressi si vedono dal modo di allenarsi, nello spogliatoio e in altri piccoli dettagli che poi la squadra porta sul campo in partita. Adesso c’è una buona alchimia, ma, ripeto, il campionato è ancora molto lungo”.Calcio di inizio di Modena-Vis Pesaro domenica pomeriggio alle 14.30 allo stadio Braglia.