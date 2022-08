Il Modena alza la testa, poker alla Ternana

Quello che iniziava ad essere un incubo per i gialloblù, alla seconda gara senza vittoria, è stato scacciato dalla bellissima serata al Braglia. Davanti ad oltre 8000 spettatori (460 gli ospiti), il Modena di Tesser ha trovato una splendida vittoria. Con un poker completato da un autogol di Capuano che suggella un risultato pieno arrivato grazie alle reti in sequenza di Diaw, Falcinelli e Tremolada. Inutile il gol di Favilli, al 50' per cambiare le sorti di una partita decisa solo nella ripresa. 4-1 finale per i gialloblù, prima partita vinta. Seconda sconfitta invece per i rossoverdi, di Cristiano Lucarelli, uscito dal campo a gara in corso per un cartellino rosso mostratogli dall’arbitro Gualtieri di Asti. Partenza buona della Ternana, poi due errori con doppio svantaggio, gara inizialmente riaperta, ma finita male.Foto: Modenafc.comMODENA-TERNANA 4-1Reti: 23′ rig. Diaw, 32′ autogol Capuano, 50′ Favilli, 64′ Falcinelli, 68′ Tremolada

Modena (4-3-1-2) Gagno; Oukhadda, Cittadini, De Maio, Ponsi (88′ Renzetti); Gargiulo (85′ Battistella), Gerli, Armellino; Tremolada (85′ Silvestri); Diaw (88′ Giovannini), Bonfanti (60′ Falcinelli). A disposizione: Narciso, Silvestri, Ponsi, Piacentini, Magnino, Panada, Mosti, Duca, Battistella, Giovannini, Falcinelli, Abiuso. All. Tesser



Ternana (4-3-2-1) Iannarilli; Ghirnghelli (46′ Defendi), Bogdan, Capuano, Celli (83′ Sorensen); Palumbo (74′ Corrado), Di Tacchio, Agazzi; Partipilo, Falletti (60′ Moro); Favilli (83′ Spalluto). A disposizione: Krapikas, Vitali, Sorensen, Corrado, Mazzarani, Defendi, Proietti, Paghera, Moro, Capanni, Rovaglia,



Spalluto. All. Lucarelli



Arbitro: Sig. Gualtieri di Asti (Assistenti: Pagnotta di Nocera Inferiore e Fontani di Siena – IV Ufficiale: De Angeli di Milano – Var: Piccinini di Forlì – Avar: Scarpa di Collegno)

Ammoniti: Cittadini, De Maio, Falcinelli

Espulsi: Lucarelli (mister Ternana)

Note: 8426 spettatori (436 ospiti)