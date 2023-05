Il Modena annega contro il Venezia: finisce 5 a 0

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il risultato finale 5 a 0 per i padroni di casa, non ammette repliche, ed è lo specchio di quello visto in campo, soprattutto da parte di un Modena apparso molto svogliato, poco concentrato, poco determinato e certamente non al meglio delle sue capacità.Le sorprese cominciano subito nell’undici iniziale; davanti a Gagno, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Renzetti, che vince il ballottaggio con Ponsi; a centrocampo il trio Magnino, Gerli e Armellino, mentre le sorprese sono davanti; Tesser lascia seduto Tremolada e propone Ionita sulla trequarti a sostegno di Diaw e Strizzolo.Pronti via e subito Johnsen scalda le mani a Gagno, che alla fine risulterà uno dei migliori nonostante le cinquina subita.Il Modena però prende subito le misure e nei primi trenta minuti tiene bene il campo; si gioca molto a centrocampo senza occasioni degne di nota.Al 32’ Venezia in vantaggio; cross dalla destra di Candela, e guizzo di Pohjanpalo che anticipa Silvestri e infila sul secondo palo.Il Modena è tutto nella occasione di Diaw al 36’: l’attaccante gialloblù dialoga bene con Strizzolo ma a tu per tu con Joronen gli calcia addosso in modo impreciso.Il secondo tempo comincia con un Venezia che appare più intraprendente e al 54’ i lagunari raddoppiano: grande azione corale dei padroni di casa, che, con una azione quasi stile rugby, “alla mano”, dalla destra, portano in gol Pohjanpalo che spinge il pallone in rete da pochi passi; nell’occasione, la difesa del Modena appare lenta e spaesata.



Tesser corre subito ai ripari e inserisce Ponsi e Tremolada per Ionita, apparso impalpabile, e Renzetti; Gagno fa subito dopo una paratona su Johnsen, e il Venezia cresce di ritmo; dentro Duca e Falcinelli per Diaw, e Armellino, i gialli non fanno in tempo ad assestarsi che il Venezia cala il tris, sempre con Pohjanpalo, che servito sul filo del fuorigioco dentro al’area di rigore, e tenuto in posizione regolare da Oukhadda, tocca delicatamente la palla sotto sull’uscita di Gagno e timbra la terza rete; il check del Var conferma la regolarità della rete.



Tesser toglie Strizzolo e inserisce Bonfsnti, ma la sostanza non cambia; i gialli sembrano spaesati, e al 77’ l’arbitro punisce con il rigore un intervento di Pergreffi che, forse sbilanciato da Pohjanpalo, colpisce la palla di mani in area di rigore; i gialli protestano, ma il breve check del Var conferma il penalty, che sempre Pohjanpalo trasforma per il poker del Venezia e per portarsi a casa il pallone della partita.

Il Modena è alle corde e mentalmente esce dal campo; il Venezia continua a correre e a giocare; c’è tempo per un paio di parate di Gagno e per la manita di Zampano che con un tiro all’incrocio all’82’ fissa il risultato finale sul 5 a 0.



La partita finisce qui; il Modena dovrà essere bravo a resettare e a dimenticare velocemente la disfatta di oggi perché sabato arriva al Braglia il lanciatissimo Bari dell’ex Mignani.

Servirà ben altro Modena, sotto tutti i punti di vista per non trovarsi improvvisamente negli imbarazzi in classifica; i gialli restano a + 6 sui playout, ma mancano ancora tre difficilissime partite.



Corrado Roscelli

Foto Modena Fc