Il Modena apre l'anno al Braglia contro il Frosinone

Debutto del Modena oggi al Braglia: i gialli in campo per il loro primo impegno casalingo del 2025, contro il Frosinone. Modena chiamato a riscattare la sconfitta subita a Palermo, in una gara importantissima nella quale l’unico obiettivo è portare a casa una vittoria che in termini di classifica sarebbe importantissima; Frosinone che ha invece bisogno di punti per non rimanere invischiato nelle secche della bassa classifica.

L’incrocio con il Frosinone è piuttosto recente; la prima volta al Braglia risale infatti al 2007; gli ospiti hanno giocato al Braglia in 9 precedenti occasioni, di cui 7 in campionato, tutte in serie B, e 2 in coppa Italia; nei precedenti, ci sono 5 vittorie del Modena, 1 pareggio e 3 vittorie degli ospiti; l’ultima al Braglia risale al 14.8.2022, era il Modena di Tesser neopromosso, contro il Frosinone che a fine stagione sarebbe finito in serie A: finì 1 a 0 per gli ospiti.

Il Frosinone ha giocato finora fuori casa 10 volte, conquistando 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, condite da 7 reti segnate, e 15 subite; l’esonero di Vivarini ha portato sulla panchina Leandro Greco, già allenatore della primavera, in un percorso simile a quello di Mandelli, anche se la tanto attesa svolta non è ancora avvenuta; in 12 partite disputate alla guida del Frosinone, Greco ha totalizzato 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.La gara di oggi non sarà delle più facili; i gialli dovranno essere bravi a giocare con attenzione, pazienza, capacità di gestione del pallone e la solita grande applicazione tattica, fisica, e mentale, per avere ragione di un avversario che scenderà a Modena disposto al tutto per tutto per conquistare importanti punti salvezza.Per la gara di oggi, Mandelli avrà a disposizione la intera rosa, con la sola esclusione dei lungodegenti Pergreffi e Alberti; rientrano dalla squalifica Zaro e Cauz.Il mister avrà dunque ampia disponibilità per l’undici iniziale, anche se le scelte andranno nella direzione del solito modulo ormai collaudato della sua gestione; occorrerà solo capire chi darà maggiori garanzie di tenuta fisica, perché nella conferenza pregara il mister ha lamentato qualche acciacco vario a causa di un virus che ha in settimana ha indebolito qualche elemento della rosa. Per le scelte iniziali, salvo imprevisti, davanti a Gagno, dovrebbero giocare una linea a tre con Dellavalle, e i rientranti Zaro e Cauz; a centrocampo probabile a destra uno tra Ponsi, Magnino, Di Pardo; Gerli e Santoro centrali, e a sinistra l’ex di turno Cotali. Davanti, sicuro Mendes, sostenuto da Palumbo e dall’altro ex di giornata Caso, se darà garanzie fisiche di rendimento; diversamente, probabile che il mister riproponga Defrel dall’inizio; Mandelli si riserva le ultime scelte negli istanti che precedono il fischio di inizio.Arbitra la partita Monaldi di Macerata, con il quale il Modena ha tre precedenti con una vittoria e due pareggi, l’ultimo nella gara di andata a Cesena lo scorso 13 settembre; il Frosinone non ha invece mai incrociato prima d’ora l’arbitro marchigiano.Appuntamento per il calcio di inizio alle 15 allo stadio Braglia, davanti alla solita cornice di grande pubblico che spingerà il canarino verso tre punti che sarebbero fondamentali per classifica, ambiente, e morale.