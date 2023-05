Il Modena batte il SudTirol: vittoria e rammarico

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Come annunciato Tesser lascia spazio a chi ha giocato di meno, soprattutto tra i pali, dove fa l’esordio in campionato Seculin, e in difesa, con De Maio (ultima da titolare a Como il 5 marzo) che sostituisce lo squalificato Cittadini e Silvestri non in perfette condizioni fisiche. Alla prima giocata in verticale (di Pergreffi) il Modena passa dopo 10 minuti: finta di Duca, assist di Falcinelli, stop a seguire di destro e sinistro di Bonfanti che non perdona. Al 23esimo il raddoppio: assolo di Duca (che parte dalla metà campo gialloblù), Poluzzi respinge così così, arriva Magnino, già in rete all’andata. Nella ripresa il SudTirol pressa e accorcia, sia tatticamente che nel punteggio: rete di Tait con un fendente (a Seculin coperto) dopo un pallone rubato da Rover a Gerli sul limite dell’area del Modena. Poi i gialloblù custodiscono il vantaggio sotto una curva Montagnani commovente.