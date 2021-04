Il Modena batte l'Arezzo e sperare è ancora possibile

Il Modena ha battuto per 3 reti a 1 l’Arezzo al Braglia nel turno dedicato all’anticipo pasquale; una vittoria che non è stata per niente agevole, nonostante il punteggio e l’avversario di turno, penultimo in classifica, possano fare ritenere il contrario.Il Modena è andato in svantaggio nei minuti iniziali e a quel punto qualche fantasma ha aleggiato sul Braglia. I gialli sono stati bravi però, prima a raddrizzare la gara, acciuffando il pareggio quasi subito, e poi a ribaltare il risultato, portando così a casa una vittoria che fa sempre morale oltre che classifica; è la prima volta in questo campionato che il Modena riesce a ribaltare il risultato e a vincere una partita dopo essere passato in svantaggio. Chissà, magari può essere di buon auspicio in ottica playoff e rappresentare un segnale di una ritrovata compattezza di squadra.I tre punti di sabato consentono al Modena di continuare a difendere il quarto posto, anche se la Triestina, quinta in classifica e che segue a 6 lunghezze, ha una partita in meno rispetto al Modena e gode del vantaggio negli scontri diretti (una vittoria e un pareggio a favore degli alabardati sui canarini), e dunque in caso di arrivo in parità supererebbe il Modena in classifica.Mancano solamente quattro gare al termine della stagione regolare e il Modena avrà un cammino sulla carta abbordabile; Fano (trasferta), Padova (in casa), Legnago (in casa), Virtus Verona (in trasferta).Tuttavia, anche se sulla carta gli avversari sembrano abbordabili, a questo punto del campionato non esistono partite facili, e il Modena di questa fase di stagione ha dimostrato di essere in grado di vincere o perdere con qualunque avversario, a prescindere dalla posizione di classifica.La squadra sembra arrivata in questo finale poco brillante, poca velocità di manovra e pochi spunti, ma potrebbe anche essere dovuto a una modifica dei carichi di lavoro in chiave playoff.Non resta a questo punto che guardare avanti e giocare ogni singola partita al massimo sperando di raccogliere più punti possibili da qui alla fine, perchè poi, nei playoff sarà certamente tutta un'altra storia, magari una bella favola dal lieto fine.