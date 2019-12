Il Modena c'è, 2-0 al Ravenna

Il Modena vince ancora, per la terza volta sulle tre dell'era Mignani. Tre su tre, e porta a 29 i punti in classifica. Al Braglia è 2-0 al Ravenna. Risultato pieno, non discutibile, al termine di una gara con un primo tempo piuttosto piatto se non si considera l'espulsione di Pellzizari che al 40' porta il Ravenna in dieci. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0. Poi nella ripresa succede tutto. Dopo 3 minuti un bellissimo assist di Mattioli serve Spagnoli che di testa insacca in rete. La partita è ancora lunga, il Modena rischia ma al 63' ci pensa Zaro a mettere al sicuro il risultato. Questa volta a servire perfettamente è Sodinha con un corner che sembra cercare Zaro lasciato libero per errore della difesa Ravenna. Gioco quesi facile, per lui, insaccare alle spalle di Cincilla. La superiorità numerica aiuta a gestire il risultato fino al fischio finale. Vittoria meritata che fornisce una ulteriore iniezione di fiducia in vista del big match contro Vicenza che si giocherà domenica prossima.