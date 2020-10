Il Modena c'è: 3-0 al Ravenna

Nove punti in 4 partite. E questo il saldo al termine del 3-0 rimediato oggi dai gialloblù di Mignani nella gara in casa, contro il Ravenna. Vittoria meritata, soprattutto nel secondo tempo dopo la prima frazione di gioco chiusa sull'1-0 grazia al gol da poco superata la mezz'ora di Spagnoli che ha spostato gli equilibri della gara fino a quel momento molto combattuta. Nella ripresa soprattutto Modena. Il raddoppio è arrivato al 14' con Scappini. Vantaggio poi messo al sicuro da Castiglia, autore della terza rete MODENA (4-3-1-2): 1 Narciso; 17 Bearzotti, 5 Ingegneri, 4 Pergreffi, 3 Mignanelli; 21 Muroni,, 16 Gerli (23′ st Prezioso), 8 Castiglia (32′ st Davì); 7 Tulissi; 11 Spagnoli (32′ st Costantino), 9 Scappini. A disp.: 22 Chiossi, 15 Milesi, 19 Zaro, 23 Varutti, 13 Laurenti, 21 Muroni, 10 Sodinha,26 Abiuso, 29 Monachello, . All.: Michele Mignani

