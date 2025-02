Il Modena cade a Marassi: la Samp vince 1 a 0

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un Modena molto poco in palla, e per lunghi tratti della gara anche molto poco brillante quanto a corsa, applicazione tattica e mentale, e cattiveria agonistica, esce da Marassi sconfitto di misura (1 a 0). Gialli quasi mai pericolosi nel gioco offensivo, a tratti molto leziosi ma con poca velocità di palla e senza quel necessario mordente che in gare come queste può fare la differenza.Non ci sono tante sorprese nell’undici iniziale; davanti a Gagno, linea a tre con Caldara, Dellavalle centrale e Cauz, non c’è Zaro; a centrocampo conferma per Di Pardo, Gerli, Santoro e Cotali. Davanti, Palumbo e Caso a sostegno del rientrante Mendes.Subito Sampdoria pericolosa al 5’: palla in mezzo di Niang, arriva Venuti che da posizione favorevole calcia alto.

Al 15’ dal solito lungo rilancio di Gagno, palla a Di Pardo, che entra in area e anziché servire l’accorrente Caso, libero al centro, calcia forte, ma Cragno respinge di piede; la dura del calcio, gol sbagliato, gol subito, colpisce subito; sul ribaltamento di fronte, palla a Sibilli che calcia in mezzo e Niang da due passi insacca la rete del vantaggio. La partita del Modena è tutta lì, in quei due minuti, e da lì in avanti sembra finita, perchè i gialli accusano il colpo e non riusciranno a riprendersi. Al 27’ si fa male Di Pardo, dentro Beyuku; la Samp controlla bene e il Modena non riesce a rendersi pericoloso; l’unica conclusione del Modena verso la porta è di Caso al 43’, pallone a lato non di molto.

Nella ripresa, subito Sampdoria pericolosa con un tiro di Oudin, palla a lato di poco; al 63’ Mandelli prova a cambiare: dentro Battistella e l’ex Defrel per Gerli e Caso, Palumbo passa a sinistra con Defrel largo a destra. Ma il Modena non decolla, anzi Gagno fa due parate e tiene aperto il risultato: prima al 72’ di piede su tiro di Niang, poi al 75’ su punizione insidiosa di Beruatto.Mandelli pesca ancora dalla panchina; dentro Idrissi e Gliozzi per Cotali e Mendes, che si è visto poco ma non ha mai avuto palloni giocabili dentro all’area di rigore, perché poco appoggiato nel gioco d’attacco.L’arbitro concede 6’ di recupero, il Modena prova a buttare qualche pallone in avanti, ma senza idee, specialmente nel gioco d’attacco, e senza costrutto in mezzo al campo.Il Modena non riesce mai a cambiare passo e davanti non è mai incisivo; per lunghi tratti squadra con poca cattiveria agonistica contro un avversario apparso non trascendentale; gialli anche poco determinati e per lunghi tratti apparsi completamente fuori dalla partita.Occorrerà subito resettare e riprendere a lavorare ancora tanto in settimana, perché sabato alle 15.00 arriva al Braglia lo Spezia, in una gara difficilissima..