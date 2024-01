Il Modena cade al Braglia contro il Brescia: solo 2 punti in 5 gare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Subito novità nell’undici iniziale; davanti a Gagno, linea a quattro Oukhadda, Zaro, Cauz e Cotali; a centrocampo rientra Gerli, con Duca e Battistella, alla prima da titolare, ai suo fianchi; davanti, il rientrante Tremolada sostiene Strizzolo e Falcinelli.



Subito al 4’ una bella accelerazione di Duca che si lancia verso l’area avversaria, ma sbaglia l’ultimo controllo e non riesce a concludere; al 5’, alla prima azione, Brescia in vantaggio: tiro-cross di Dickmann da posizione defilata e Zaro tocca la sfera che si insacca alle spalle di Gagno.



Al 15’ piove sul bagnato: Duca esce zoppicando, al suo posto Magnino; il Modena non riesce però a dare la scossa, squadra lentissima e con poca determinazione.

Al 30’, da una contestata punizione dal limite, Galazzi pesca il jolly e infila il pallone del raddoppio nel sette alla sinistra di Gagno.

Il primo tempo si chiude senza altri sussulti; i gialli chiudono con il 58% di possesso palla ma sotto di due gol.



Nella ripresa subito il neoacquisto Corrado per Cotali; al 51’ la fiammata del Modena; l’arbitro viene subito richiamato al Var per un tocco con il braccio di Bjarnason, e concede il rigore che Tremolada trasforma per accorciare le distanze.





I gialli conservano il controllo del campo e del pallone senza però essere mai davvero incisivi; al 65’ dentro Manconi e l’altro neoacquisto Gliozzi per Strizzolo e Falcinelli.

Al 72’ occasione di Battistella che di testa da buona posizione spreca e manda alto. Al 76’ tocca a Bozhanaj per Battistella; il Modena continua ad attaccare ma occasioni da gol vere e proprie non se ne vedono; il Brescia difende al limite e spera nelle ripartenze; nel finale si fa male Oukhadda che però resta in campo per non lasciare la squadra in 10; i gialli non riescono mai ad accelerare e non trovano il guizzo necessario per pareggiare.



Il Brescia si conferma una delle bestie nere del Modena, dato che nelle ultime 10 gare al Braglia ha vinto 7 volte; i gialli sono apparsi leggermente appannati e con poche idee; nel secondo tempo la squadra ha messo impegno e volontà, che però non sono bastati.

Adesso serve resettare velocemente e rimboccarsi le maniche per affrontare al meglio la trasferta di Palermo di sabato prossimo.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc