Il Modena cade per la seconda volta in trasferta, così non va

Sul campo del Montevarchi il Modena ha perso la sua seconda gara stagionale per 2-1MONTEVARCHI: Giusti, Achy, Martinelli, Tozzuolo, Mercati (38’st Mionic), Amatucci, Gambale, Barranca (42’st Intinacelli), Jallow (48’st Lunghi), Carpani, Bassano. All.: Malotti. A disp.: Ciabattini, Martorelli, Occhiolini, Poggesi, Doratiotto.MODENA: Gagno, Ciofani (27’st Renzetti), Pergreffi, Baroni, Azzi, Armellino, Gerli (35’st Di Paola), Scarsella (35’st Giovannini), Tremolada (27’st Mosti), Marotta, Bonfanti. All.: Tesser. A disp.: Narciso, Rabiu, Maggioni, Spaggiari.Reti: 23’pt Scarsella, 34’pt Mercati, 34’st JallowArbitro: Maggio di LodiAssistenti: Somma e PiedipalumboAmmoniti: Gerli, AzziE' il Modena ad aprire la serie di gol al 23' con Scarsella, undici minuti dopo è Mercati a trovare la rete dell’1-1. Nella ripresa Jallow, bucando per la seconda volta Gagno, regala la vittoria ai toscani.Tesser nel post partita: dispiace perdere così“Dispiace sempre perdere – le parole di Attilio Tesser – e il dispiacere è maggiore nel momento in cui perdi una partita dopo essere andato in svantaggio. Il Modena aveva vinto due delle ultime tre gare, stasera non sono state sfruttate le palle gol create, e in più abbiamo subito due gol da falli laterali. Il match è stato equilibrato e deciso dagli episodi, i nostri avversari hanno mostrato tutta la loro freschezza atletica. Durante il match sono state create alcune situazioni in superiorità numerica, se le avessimo segnate, ora saremmo qui a raccontare di un’altra gara. Il calcio è anche questo”.