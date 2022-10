Il Modena calcio femminile non si ferma

Il Modena ha calato il poker, un autogol della squadra di casa, ha permesso alle ragazze di Montanini di centrare la quarta vittoria in altrettante partite.Audace-Centro Polivalente Limidi 1-6, Felino-Sporting 3-0, Fraore-Sammartinese 0-1, Original Celtic Bhoys-Biancorosse Piacenza 2-0.Modena F.C e Sammartinese 12; Biancorosse Piacenza 7; Fraore, Felino e Original Celtic Bhoys 6, Besurica 4; Centro Polivalente Limidi e Sporting 3; Audace 0.Domenica prossima il Modena giocherà in casa con lo Sporting attualmente penultimo con soli 3 punti in cassaforte.

