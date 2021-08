Il Modena calcio rinuncia alla campagna abbonamenti

La speranza che l'evolvere della pandemia potesse portare ad una prospettiva di riapertura, anche solo parziale, ma stabile, degli accessi garantiti agli stadi, si sta infrangendo con le tante incertezze che già dal mese di luglio sono nuovamente legate all'aumento dei casi. Incertezze tali da non consentire di prevedere esattamente quale sarà il numero di spettatori ammessi durante la stagione. Da ciò una amara conclusione messa nera su bianco della società: ad oggi la campagna abbonamenti per la stagione 2021/2022 non partirà. 'E’ una decisione sofferta, ma congrua e in linea con le attuali limitazioni messe in campo da Cts e governo. L’apertura al 50% della capienza è sicuramente un segnale incoraggiante ma che porta con se’ una serie di variabili e incertezze legate all’evoluzione della pandemia e alla situazione sanitaria che potrebbe portare la nostra Regione in una zona di colore diverso da quello attuale. Naturalmente tutti noi auspichiamo che l’andamento della curva epidemiologica possa favorire un accesso in percentuali sempre più elevate e senza restrizioni''Il Modena FC ha previsto una serie di agevolazioni e promozioni per i vecchi abbonati (stagione 2019/2020), che verranno comunicate a breve' - scrive la società.Da qui a fine stagione non si esclude la possibilità di lanciare dei mini abbonamenti qualora la situazione relativa al Covid-19 si dovesse stabilizzare.In data odierna, il Modena FC comunica di aver prolungato il contratto del centrocampista Edoardo Duca in scadenza il 30 giugno 2022. Il nuovo accordo avrà validità fino al 30 giugno 2023'Nella foto il DG Matteo Rivetti ed il DS Davide Vaira