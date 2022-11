Il Modena cerca il riscatto col Cittadella

Modena di scena allo stadio Tombolato contro il Cittadella per riscattare la sconfitta interna di sabato scorso.I padroni di casa precedono in classifica il Modena a quota 14, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sole sconfitte; in casa, su 5 gare giocate, hanno raccolto 8 punti, con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, condite da 6 reti fatte e 6 subite.Una squadra che dai numeri appare abbastanza equilibrata, e capace di qualsiasi risultato su qualsiasi terreno, dato che i veneti hanno equamente raccolto punti sia in casa che in trasferta.Sono solo undici i precedenti al Tombolato, divisi tra serie C e serie B, e tra le due squadre regna assoluto equilibrio, con quattro vittorie ciascuno per Cittadella e Modena e tre pareggi, tutti per 1 a 1. L’ultima gara a Cittadella risale al 17 gennaio del 2015, pareggio 1 a 1 con le reti di Schiavone e di Kupisz.La partita di oggi è un esame certamente importante, nella quale i gialli sono chiamati a fare punti per interrompere la striscia negativa di due sconfitte consecutive; i padroni di casa sono un avversario ostico, abituati al clima e alle battaglie della serie B; giocano un calcio fisico e aggressivo, e il Modena dovrà attento, concentrato, e abile nelle ripartenze e sui dettagli, mettendo in campo agonismo e forza fisica per cercare il risultato.Per la formazione, confermato il modulo ad albero di natale; davanti a Gagno linea a quattro Coppolaro, Silvestri, Pergreffi e Azzi; a centrocampo sicuro Gerli, mentre probabile Poli dall’inizio, da valutare chi gli farà spazio, se Magnino o Armellino; in trequarti sicuro Tremolada, da valutare Falcinelli; se non dovesse farcela pronto Mosti; davanti sicuro Diaw; assenti Panada, e lungodegenti Gargiulo e Battistella, convocato Bonfanti; Tesser si riserva come sempre le ultime valutazioni negli istanti che precedono la gara.Arbitra Maria Sole Ferreri Caputi di Livorno; con lei il Modena ha due precedenti, una vittoria e una sconfitta, nella prima giornata di campionato contro il Frosinone al Braglia; due precedenti anche per il Cittadella, con una vittoria e una sconfitta.Calcio di inizio alle 14 allo stadio Tombolato di Cittadella; circa 450 i tifosi al seguito del Modena per incoraggiare i canarini e spingerli verso un risultato positivo.