Il Modena chiude con una vittoria: col Lecco finisce 2-3

Bastano due minuti ai gialloblù per sbloccare la gara: Strizzolo ruba palla a Degli Innocenti e si immola verso la porta, a tu per tu con Melgrati lo batte con freddezza sul primo palo. Il Lecco reagisce al 6’ con la doppia conclusione di Inglese, Gagno respinge due volte. Al 22’ il pari dei padroni di casa, Pergreffi rinvia ma colpisce Sersanti, che ne approfitta per scappare verso la porta e battere Gagno. Il Modena torna avanti con la terza magia stagionale di Bozhanaj, che al 29’ va a segno con un destro dai trenta metri che si insacca non lontano dall’incrocio dei pali.

Al 35’ arriva la doppietta di Strizzolo, che attacca il centro dell’area sul cross di Battistella e batte ancora Melgrati sul primo palo. Si va a riposo sull’1-3.



La prima occasione della ripresa porta il Lecco al gol, Buso viene innescato in profondità, controlla palla, salta Riccio e supera Gagno con una conclusione precisa sul secondo palo. Al 29’ Magnino ad un passo dal 2-4, solo l’incrocio dei pali gli nega il gol su una conclusione precisa dal limite dell’area. Nel finale da segnalare l’esordio in maglia gialloblù del modenese Vandelli, che prende il posto di Gagno (botta alla spalla) e del Primavera Oliva, classe 2005. Nel recupero è attento Vandelli su un tiro ravvicinato, è l’ultima occasione del match, che termina 2-3.

