Il Modena contro la Pistoiese alla ricerca dell'ottovolante

Un Modena ancora incerottato e con tante assenze, ospita domani al Braglia la Pistoiese, per cercare di salire sull’ottovolante e proseguire la striscia di vittorie consecutive.Ai lungodegenti Marotta, Pergreffi, Ingenieri, Ogunseye, Giovannini, si aggiungono i due casi di positività al Covid nel gruppo squadra, riscontrati nella giornata di ieri. Al momento non è stato ufficialmente comunicato ancora di chi si tratti. La società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc. I due contagiati sono già stati posti in quarantena, mentre il resto del gruppo sarà sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari come previsti dai protocolli; sono atteso comunque eventuali ulteriori aggiornamenti.

Un’altra tegola che si abbatte sul Modena, che nel frattempo però ha già regalato al mister Tesser il record di sette vittorie consecutive (Tesser era fermo a sei, conquistate in serie B alla guida dell’Avellino nel 2016) e che ha nel mirino il record di otto vittorie consecutive, detenuto dalla Longobarda di De Biasi, che nel campionato di serie C 2000/01, poi culminato con la promozione in serie B, vinse le prime otto gare consecutive.Il Modena ha giocato al Braglia contro la Pistoiese dieci volte in campionato, con bilancio favorevole ai canarini, che hanno conquistato sette vittorie e un pareggio, a fronte delle due sole vittorie dei toscani. L’ultimo precedente disputato al Braglia risale alla serie B 2001/02, quando il Modena di De Biasi, che a fine stagione volerà in serie A, vinse la partita per 1 a 0.La gara di domani rappresenta l’ennesimo banco di prova a cui il Modena è chiamato ogni domenica; la serie C è un campionato difficile, nel quale si incontrano squadre ostiche, e spesso il fioretto (vale a dire il bel calcio) non serve più di tanto; occorre la spada, vale a dire la capacità di calarsi nelle difficoltà della partita, per fare quadrato, giocando, come mister Tesser predica da tempo, con fiducia, coraggio, umiltà, determinazione e soprattutto senza paura.I tifosi, come sempre, faranno a propria parte per spingere i canarini verso il record di vittorie consecutive.Calcio di inizio domani allo stadio Braglia alle ore 14.30.