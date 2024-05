Il Modena di Bisoli si riscopre malato: sconfitta con la Reggiana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Bisoli ripropone l’undici iniziale visto con il Sud Tirol: davanti a Gagno, linea a quattro Magnino, Zaro, Pergreffi e Cotali; a centrocampo Battistella, Santoro centrale e Corrado, con Palumbo in trequarti; davanti spazio ad Abiuso e a Gliozzi, che nel corso della gara si renderà impalpabile.La prima occasione è per il Modena, al 5’, con un bel cross di Corrado sul quale si avventa Abiuso ma il suo colpo di testa finisce alto; Abiuso ci riprova al 18’ ancora senza fortuna.

Si gioca molto a centrocampo e sui duelli individuali, ed entrambe le squadre badano a non scoprirsi; al 36’ si accendono gli animi e in campo volano scintille: ne fa le spese Battistella, ammonito.



Nella ripresa, subito Oukhadda e Cauz per Battistella e Corrado; Bisoli si mette a cinque, con Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cauz e Cotali, mentre Magnino, Santoro e Palumbo compongono i tre in mezzo.



Il primo tiro dei padroni di casa nello specchio della porta è al 47’ con Fiamozzi ma Gagno para facile; la partita vive poi una fase di stanca, ma si infiamma e si decide intorno all’ora di gioco: al 59’ cross di Fiamozzi, dormita di Oukhadda, arriva Pieragnolo che da due passi calcia a lato.



Al 63’ Oukhadda regala la frittata, e concede il bis difensivo, intervenendo in ritardo e in modo scomposto su Pieragnolo, su un pallone destinato a uscire; l’arbitro fischia il rigore senza esitare che Gondo trasforma.





Bisoli cambia subito: dentro Bohzanaj e Strizzolo per Cotali e Gliozzi, i gialli passano al 4-4-2 con Cauz esterno basso e Bozhanaji esterno altro di sinistra.



Il Modena ci prova con cuore e volontà, ma senza rendersi mai pericoloso; Gondo fallisce il raddoppio su azione di contropiede, al 74’ dentro Manconi per Abiuso; Modena rimane nella metacampo della Reggiana, provando a buttare in area qualche pallone ma il gioco d’attacco, vero tallone d’achille di tutta la stagione, continua a latitare; non bastano 5’ di recupero, i gialli escono sconfitti, nonostante cuore impegno e determinazione non siano mancati; la Curva, con una spettacolare coreografia, applaude a fine gara.



Modena che resta a 43 punti ma virtualmente salvo, per effetto dei risultati odierni; Ascoli, Ternana e Bari, a quota 37, possono salire a 43 ma il Modena rimane in vantaggio nella classifica avulsa e negli scontri diretti con Ascoli e Ternana; servirà comunque almeno un punto per la certezza matematica.

Modena di nuovo in campo domenica 5 maggio alle ore 15.00 al Braglia contro il lanciatissimo Como.

Corrado Roscelli

Modena Fc