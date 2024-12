Il Modena di Mandelli non si ferma: battuto anche il Pisa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Squadra che vince non si cambia e Mandelli conferma l’undici iniziale che ha vinto a Reggio; davanti a Gagno, linea a tre con Dellavalle, Zaro e Cauz; a centrocampo conferma per Magnino a destra, Gerli e Santoro centrali, a sinistra Cotali; davanti Palumbo e Caso sostengono Mendes punta centrale.Ad inizio di gara subito Modena in campo con buon approccio; si gioca molto a centrocampo, con grande attenzione e buon piglio da parte di entrambe le squadre.

La prima mezzora scivola via senza sussulti, senza pericoli e senza occasioni da una parte e dall’altra, anche se si gioca a ritmo alto. Il Modena tiene bene il campo e in alcune ripartenze si fa pericoloso. Al 20’ lancio di Palumbo, e Semper è costretto a uscire di piedi dall’area per anticipare Caso. Al 38’ Cotali anticipa Rus che lo falcia senza pietà, il Braglia rumoreggia, i gialli chiedono il rosso, ma l’arbitro sceglie il giallo; al 40’ debole colpo di testa centrale di Zaro. Al 42’ la prima palla gol è di Cotali che su appoggio di Mendes calcia verso la porta da posizione angolata e la difesa del Pisa si salva in angolo; sul corner seguente, dopo un rimpallo, pallone a Dellavalle che da posizione defilata colpisce il palo alla sinistra di Semper.



Il primo tiro del Pisa verso la porta del Modena arriva al 45’ con Moreo che calcia a lato.

Nella ripresa, si comincia con buon ritmo; al 54’ Caso e Mendes, libero a centro area, non si intendono, e l’azione sfuma. Caso però si rifà subito dopo al 57’: filtrante di Gerli per il taglio di Caso che vince un rimpallo su Tourè ed è bravo a calciare in rete per il vantaggio del Modena. Il gol del Modena gela il Pisa che improvvisamente abbassa il ritmo e non riesce a riproporsi in avanti. Al 70’ l’unica vera fiammata degli ospiti: Gerli ben appostato salva sulla linea di porta a Gagno battuto, poi sul cross seguente Lind di testa manda a lato.

Al 75’ Mandelli pesca dalla panchina e ridisegna l’attacco: dentro Idrissi, Battistella e Gliozzi per Cotali, Caso, e Mendes; Battisttella a destra e Palumbo a sinistra, con l’ex Gliozzi punta centrale. Al 80’ Idrissi riceve da Magnino da destra dopo una bella azione, e sul dischetto di rigore, anziché servire il libero Palumbo, calcia incredibilmente a lato, sciupando una ghiottissima occasione per il raddoppio . Al 84’ dentro Di Pardo per Gerli, con Magnino che passa in posizione centrale. Al 89’ si fa male Dellavalle, al suo posto Caldara.

L’arbitro concede 5’ di recupero; il Modena si arrocca dietro sulla riga dell’area di rigore e contiene bene le giocate del Pisa fino al triplice fischio finale.

Vittoria importantissima, per classifica, morale di squadra, pubblico e ambiente, e che da massima continuità alla vittoria di sabato; partita forse non spettacolare, ma i gialli hanno meritato i tre punti in virtù di una maggiore concretezza di squadra, e per la caparbietà con cui hanno saputo affrontare e imbrigliare gli ospiti; il Modena al momento irrompe in zona play off in attesa delle gare di domani. Gialli di nuovo in campo a Santo Stefano contro il Brescia dell’ex Bisoli; intanto, però sotto l’albero del canarino ci sono tre punti fantastici.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc