Il Modena di scena a Pesaro

Il Modena affronta oggi pomeriggio, allo stadio Benelli di Pesaro, i padroni di casa della Vis Pesaro, gara valida per la 33esima giornata.Il Modena è reduce dall’amaro pareggio interno contro il Siena, nel turno infrasettimanale, mentre la Vis ha perso 3 a 1 al Mapei contro i cugini di oltre Secchia.I padroni di casa navigano all’ottavo posto, in piena zona playoff, a quota 41, e sono alla ricerca di conferme e di punti per consolidare la posizione di classifica che garantisca il post-season; in casa hanno giocato 16 partite, totalizzando 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, condite da 15 reti segnate e 18 subite, che hanno fruttato 25 dei 41 puti totali; all’andata al Braglia finì 2 a 1 per il Modena.Sarà la terza gara in otto giorni, che arriva in un finale serrato di campionato nel corso del quale non sono ammesse né pause né distrazioni.Il Modena deve mantenere il proprio ritmo e andare a caccia dei tre punti; nelle ultime tre gare infatti i gialli hanno rallentato (sconfitta con Olbia in casa, vittoria a Carrara e pareggio interno con il Siena) e i cugini hanno ridotto le distanze.Sarà pertanto fondamentale riprendere a vincere, anche perchè i cugini sono attesi lunedì, nel Monday night, dal big match contro il Cesena, e dunque ai gialli si prospetta una ghiotta opportunità.Ma a questo punto del campionato non esistono le partite facili (Olbia sia di insegnamento) e il Modena deve correre, lottare, soffrire e sudare per la maglia e per il traguardo; servono testa bassa e mani sul manubrio, per usare una metafora ciclistica, per lanciare il volatone finale; mancano sei gare alla fine e poco più di un mese di campionato (che si concluderà sabato 23 aprile), e serve spingere sull’acceleratore perché i giochi non si sono ancora conclusi.Servirà un Modena ad alta intensità, che giochi con coraggio, fiducia e determinazione, concentrato su sé stesso e sulle proprie capacità e sulle qualità che lo hanno contraddistinto fino ad ora.Per la formazione, mentre come sempre sarà scontato il modulo, il mister pensa a qualche rotazione: in difesa sicuro il rientro di Silvestri a fianco di Pergreffi, mentre a sinistra, squalificato Azzi, ballottaggio tra Ponsi e Renzetti; a centrocampo, confermati Gerli e Armellino, mentre per il ruolo di Scarsella, Tesser pensa a uno tra Duca e Magnino, anche se non si esclude la sorpresa del’ex Di Paola; soliti dubbi davanti, e si fa strada la pazza idea di una chance per Bonfanti dall’inizio, supportato da Mosti e Minesso, anche se per le due mezze punte la rotazione sarà tra i soliti; come sempre il mister deciderà negli ultimi attimi del prepartita, anche sulla base di chi darà maggiori garanzie di tenuta atletica.A seguito dei gialli, 500 tifosi canarini che hanno polverizzato in prevendita la dotazione che la Vis ha messo a disposizione, e che come sempre saranno pronti a dare anche loro il necessario contributo.Calcio di inizio alle ore 17.30.