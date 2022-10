Il Modena di scena a Pisa senza lo squalificato Diaw

Il Modena si rituffa nel campionato, dopo la bella prova di Cremona in Coppa Italia.I gialli sono di scena oggi pomeriggio a Pisa al Romeo Anconetani contro gli ostici padroni di casa.I gialli hanno giocato a Pisa 30 volte, di cui 28 in campionato, con sedici vittorie dei nerazzurri, nove pareggi e cinque vittorie del Modena. L’ultima vittoria del Modena a Pisa risale al 7.2.2000, 2 a 0 per i gialli con doppietta di Mino Bizzarri, era il campionato di serie C; l’ultima partita del Modena a Pisa risale invece al 13.9.2008, campionato di serie B, finì 1 a 0 per i toscani, rete di Greco su rigore.Dopo un avvio stentato, sulla panchina nerazzurra è stato richiamato D’Angelo, autore della cavalcata dello scorso anno, al posto dell’esonerato Rolando Maran, ma ad oggi la tendenza non è ancora stata invertita.Quella di oggi sarà comunque una gara difficile, dato che i padroni di casa sono ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga, e dunque daranno il massimo sotto la spinta del pubblico di casa, una tifoseria tradizionalmente calda che non ha buoni rapporti con il tifo gialloblù.Ma il Modena ha già dimostrato di che pasta è fatto, facendo valere le proprie doti caratteriali anche in altri stadi bollenti.I gialli dovranno fare valere le loro capacità di palleggio e di gestione della gara, andando a coprire il campo in fase di non possesso palla, cercando di sfruttare le occasioni che la gara inevitabilmente regalerà, giocando con determinazione, grinta e cattiveria agonistica, rendendosi attenti in fase difensiva di non possesso cercando di essere propositivi davanti in fase di possesso palla.Per la formazione, Tesser conferma il modulo ad albero di natale; dopo il turnover di Coppa Italia, davanti a Gagno linea a quattro con Coppolaro, Silvestri, Pergreffi e Azzi, che però rimane in dubbio per un fastidio alla schiena; se non dovesse farcela, ballottaggio Ponsi e Renzetti, con quest’ultimo favorito. A centrocampo confermato il trio Magnino, Gerli e Armellino, mentre in attacco con l’assenza di Diaw, squalificato un turno, dovrebbe essere il turno di Bonfanti supportato da Tremolada e Falcinelli; salvo che il mister scelga Falcinelli come punta centrale (in questo caso probabile Mosti sulla linea dei trequartisti), o addirittura preferisca inserire Azzi nel ruolo di punta centrale per dare profondità alla squadra e sfruttare il lavoro dei trequartisti; come sempre Tesser riserva le scelte negli istanti che precedono il calcio di inizio.Arbitra Gariglio di Pinerolo, con il Modena un solo precedente (1 sconfitta) mentre con il Pisa ne ha 4, con 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte per i toscaniCalcio di inizio alle ore 16.15, ci sarà un massiccio esodo di tifosi gialloblù, dato che i 900 biglietti del settore ospiti messi a disposizione dal Pisa sono andati velocemente esauriti in prevendita.