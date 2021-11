Il Modena domani a Siena: tante assenze ma Tesser ci crede

Un Modena reduce da quattro vittorie consecutive (sei nelle ultime sette gare disputate), ma incerottato e con tante assenze, scende domani a Siena, in una gara molto difficile contro una formazione forte e di qualità. I toscani hanno recentemente esonerato l’allenatore Alberto Gilardino ed il suo vice Gaetano Caridi. Gilardino, curiosamente, era stato già esonerato dal Siena lo scorso anno ma venne poi richiamato. Al suo posto la squadra è stata affidata a Massimiliano Maddaloni con il suo staff, Rampulla, Gaudino e Bortolazzi, che ha debuttato nel posticipo di lunedì vincendo 2 a 1 a Gubbio. Una curiosità su Maddaloni, che è fermo dal mese di agosto 2020 e non allena in serie C da dieci anni, ottobre 2011, quando rimase alla guida del Carpi per otto gare prima dell’esonero. Dal 2012 fino all'agosto 2020, Maddaloni ha avuto esperienze in Cina; è stato prima allenatore in seconda di Marcello Lippi e Fabio Cannavaro al Guanzhou Evergrande, poi di Ciro Ferrara al Wuhan FC e ancora della coppia Lippi-Cannavaro alla guida della Nazionale cinese, con un intermezzo da ct della Cina U23. Nel 2020, infine, ancora una breve esperienza da vice allenatore allo Shenzhen FC alle spalle di Roberto Donadoni.Il Modena ha giocato a Siena undici volte, sei delle quali in serie B, quattro in serie C1, una sola in serie A. Il bilancio complessivo è di cinque vittorie dei padroni di casa, quattro quelle dei gialloblù, tra cui anche l’ultimo confronto del 2014, serie B, quando la squadra di Novellino si impose al Franchi 3-1 con rete di Babacar e doppietta di Granoche, e solo due i pareggi. Dunque i confronti diretti in Toscano sono abbastanza in equilibrio.Il Modena dovrà fare la conta; Tesser ha convocato solo venti giocatori; sicuramente assenti gli infortunati Ingengeri, Ponsi, Giovannini, Ogunseye, Marotta e lo squalificato Minesso. C’è, forse, la possibilità di vedere almeno in panchina Nicholas Bonfanti, mentre sono da valutare le condizioni di Armellino, Scarsella e Tremolada, che però si sono allenati regolarmente con la squadra; Tremolada e Mosti partiranno dall’inizio, probabile l’impiego di Azzi come centravanti, viste le numerose assenze.Nella conferenza della vigilia, il mister Tesser ha comunque ancora una volta posto l’accento sulla propria squadra: “Il Modena deve pensare a fare la sua gara, giocando con sicurezza, personalità, determinazione, voglia di vincere -ha detto il mister- mettendo in campo voglia, cattiveria agonistica, e coraggio”.Previsti circa 500 tifosi al seguito della squadra, settore ospite praticamente esaurito; la presenza di un così alto numero di sostenitori dovrà essere un ulteriore stimolo per fare bene, ed è certamente un importante segnale di fiducia e di amore che il popolo gialloblù lancia alla squadra.Calcio di inizio domenica pomeriggio alle 14.30 allo stadio Franchi di Siena.