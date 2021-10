Il Modena domani ad Olbia in cerca di conferme

Modena in campo domenica alle 14.30 allo stadio Nespoli di Olbia, per la seconda trasferta consecutiva, contro gli ostici padroni di casa, a quota 13 in classifica, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, ma reduci dalla vittoria esterna contro il Montevarchi per due reti a zero nel turno infrasettimanale.Il Modena, nel corso della sua storia, non ha disputato tante partite in Sardegna; l’ultima volta che giocò nell’isola era il novembre 2015, campionato di serie B, gialli in campo a Cagliari, al vecchio Sant’Elia, e sconfitti 2 a 1 dai padroni di casa.Ci sono solamente due precedenti del Modena ad Olbia, entrambi in serie C, campionato 1972/73, pareggio per 1 a 1 (rete di Colusso), e campionato 1973/74 sconfitta per 2 a 1 (rete gialloblu di Melotti, oggi responsabile del settore giovanile).Dunque l’unico risultato che manca ad Olbia è la vittoria e chissà se domani potrà essere la volta buona.Il Modena è reduce dalla bella vittoria esterna di Pescara, nel turno infrasettimanale, e fino ad ora, ha dimostrato di dare il meglio di se fuori casa; delle cinque vittorie totalizzate dal Modena in questo campionato, tre sono state ottenute in trasferta, a Fermo, Cesena e Pescara.Il Modena visto fino ad ora può solo migliorare, e per farlo, domani deve puntare al bottino pieno; sarà una trasferta impegnativa sotto tutti i punti di vista, che potrà dare altre risposte sul percorso di crescita mentale, fisico e di gioco del Modena.Giocando con applicazione tattica, testa libera, gamba sciolta, i gialli potranno continuare il percorso verso la vetta.