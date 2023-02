Il Modena espugna Brescia di rigore

Nell’undici iniziale non c’è Pergreffi a causa di un attacco influenzale, il capitano non è neanche in panchina; davanti a Gagno, linea a quattro Oukhadda, Silvestri; Cittadini e Ponsi; a centrocampo conferme per il trio Magnino, Gerli e Poli; davanti si rivede Tremolada titolare che assieme a Falcinelli supporta Diaw.Non ci sono sugli spalti i tifosi gialloblù, che a causa di un disguido lungo il tragitto verso lo stadio entreranno solamente verso il primo quarto d’ora.Pronti via e il Modena cerca subito di essere aggressivo e di coprire il campo per impedire al Brescia di giocare dal basso; al 12’ entra Bonfanti per Diaw, rimasto infortunato in occasione di un contrasto di gioco, il centravanti gialloblù esce dal campo zoppicante.La partita si incammina su ritmi bassi, il Brescia gioca coperto mentre il Modena cerca di fare la partita; al 30’ una conclusione di Oukhadda di sinistro dal limite si infila in rete nel sette, ma l’arbitro annulla per una posizione di fuorigioco; il check del Var conferma la decisione dell’arbitro.Il primo tempo scorre via senza altri patemi, con il Modena che non riesce ad essere pericoloso davanti.Nella ripresa, al 55’ subito i primi cambi: dentro Giovannini e Ionita per un impalpabile Tremolada e per Poli.



La partita però sembra non svoltare, si corre e si gioca tanto a centrocampo ma nessuna delle due squadre sembra prendere iniziativa e sopravvento; il Modena sembra in controllo in attesa dell’occasione.



Ma al 70’ Brescia improvvisamente in vantaggio: su calcio d’angolo Mangraviti insacca e l’arbitro convalida; richiamato però dal Var, va a rivedere l’azione e annulla la rete per un fallo subito dal portiere gialloblù.

La partita improvvisamente si anima; il Modena si desta per lo scampato pericolo, mentre il Brescia sembra prendere coraggio.



Al 79’ Modena in vantaggio: l’arbitro senza esitare concede un rigore ai gialli per un fallo di mani di Papetti, che viene anche ammonito, su colpo di testa di Magnino; non c’è il check del Var, e Falcinelli dagli undici metri, sotto la curva dei tifosi di gialloblù trasforma il rigore che darà i tre punti al Modena.

Il Brescia prova a spingere per cercare di raddrizzarla; l’arbitro concede sette minuti di recupero, Tesser pesca dalla panchina Armellino e Strizzolo per Falcinelli e Bonfanti; i gialli controllano la partita e coprono il campo senza lasciare spazio al Brescia; c’è tempo al 95’ per un tiro a giro di Ionita che da fuori colpisce l’incrocio dei pali e poi finalmente i gialli possono esultare.



Vittoria meritata e importantissima sia per la classifica che per il morale, ottenuta dal Modena giocando una partita di grande applicazione tattica, fisica e mentale; tre punti fondamentali, i primi fuori casa del 2023, che certificano anche la crescita della squadra, e che devono dare ulteriore stimolo per le prossime gare, a partire dal posticipo di domenica al Braglia contro il Genoa.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc