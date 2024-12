Il Modena fa la storia: è vittoria sul campo della Reggiana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le novità di giornata di Mandelli sono due: in campo Zaro al posto di Caldara e Magnino in fascia destra a centrocampo; per cui davanti a Gagno, linea a tre con Dellavalle, Zaro e Cauz; a centrocampo Magnino, Gerli, Santoro e Cotali; davanti Palumbo e Caso sostengono Mendes; Defrel assente dell’ultima ora e neanche in panchina, per un problema accusato nella rifinitura di ieri; dopo avere effettuato un provino prima della gara non è stato nemmeno convocato.

Neanche il tempo di cominciare a giocare che i padroni di casa vanno subito in vantaggio dopo neanche novanta secondi; penetrazione centrale di Portanova, su cui Zaro e Dellavalle arrivano molto morbidi, ne approfitta Portanova che batte Gagno da distanza ravvicinata; ma il VAR richiama Crezzini che va a rivedere l’azione e annulla per un fallo subito da Gerli ad avvio dell’azione. Scampato il pericolo il Modena si riorganizza e comincia a prendere campo.

Gialli in vantaggio al 20’: da un corner di Palumbo, Magnino liscia la conclusione di sinistro, e dopo un rimpallo pallone a Mendes che al volo di destro insacca la rete del vantaggio, che deciderà la partita.

Al 37’ traversa di Zaro su colpo di testa da angolo del solito Palumbo; al 41’ occasionissima per il raddoppio per Caso, che si invola in contropiede, entra in area, sterza e anzichè servire due compagni al centro liberi preferisce concludere calciando però altissimo e sprecando una buonissima occasione.



Nella ripresa si riparte subito con gli stessi undici: i padroni di casa spingono subito forte; al 59’ bella parata di Gagno che respinge in angolo un colpo di testa del neoentrato Vido. Al 62’ Modena pericoloso; mischia in area e per due volte ci prova Santoro ma senza fortuna. Al 68’ primi cambi per il Modena: dentro Idrissi per Cotali e Duca per un evanescente Caso; al 70’ Mendes vince un rimpallo e tira da lontano una fiondata, vola Bardi; al 72’ Mandelli pesca ancora dalla panchina, dentro Battistella per Gerli.

La partita rimane in bilico, si corre molto e si gioca sui duelli individuali; i padroni di casa spingono per il pareggio ma il Modena è bravo a coprirsi. All’85’ Gliozzi per Mendes e Caldara per Magnino, con Dellavalle che scala a destra.

L’arbitro concede 5’ di recupero. Il Modena sembra stanco ma i gialli sono bravi ad arroccarsi al limite della propria area di rigore, e stringono i denti fino al triplice fischio.

Esplode il Mapei, esplodono i tifosi gialloblù presenti. Il Modena non aveva mai segnato nelle sette gare disputate al Mapei; nelle ultime 10 partite a Reggio aveva segnato solo una rete (29.10.1991, Provitali), e l’ultima vittoria in campionato risaliva addirittura al 15.10.1950.

Questa sera, 14 dicembre 2024, il cielo sopra Reggio Emilia si tingerà di gialloblù, e la via Emilia sarà una lunga striscia colorata di giallo.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc