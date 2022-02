Il Modena fermato dalla Lucchese stasera guarda la Reggiana

Il Modena non va oltre il pareggio allo stadio Porta Elisa contro i rossoneri padroni di casa della Lucchese; finisce a reti bianche (0-0) un match nel quale il Modena non ha mai corso rischi, dimostrando ancora una volta una grande tenuta difensiva e una grande padronanza del campo.Nel primo tempo Azzi va in gol su giocata magistrale di Tremolada ma l’arbitro fischia il fuorigioco del giocatore gialloblù; Lucchese mai pericolosa, se si esclude un furore podistico fine a sé stesso che non produce occasioni da rete; i toscani corrono e martellano ma senza mai impensierire la difesa gialloblù.Una partita dura, che ai punti il Modena avrebbe meritato di vincere; i gialli hanno però mancato il colpo del ko e non hanno saputo concretizzare in modo adeguato una netta supremazia territoriale tattica e tecnica, specie nella seconda parte di gara.La Lucchese ha fatto la sua gara fatta di corsa e agonismo, ma da qui alla fine del campionato tutte le squadre che lottano per la retrocessione daranno vita a gare come quelle viste ieri, dure e senza concessioni di sorta.Il pareggio in ogni caso mantiene aperta la striscia di imbattibilità del Modena, e sposta sui cugini di oltre Secchia, ancora inseguitori, l’obbligo della vittoria a tutti i costi; solo con la vittoria infatti la Reggiana, in campo questa sera contro il Pescara, può riagguantare i gialli.