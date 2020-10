Il Modena inciampa a Trieste: prima sconfitta per 1-0

'Loro hanno fatto gol e noi no'. Lapidario nella sue essenza il commento a caldo di Mister Mignani, al microfono di TRC posto al margine del campo di gioco dello stadio Nereo Rocco di Trieste, all'aperto, per le norme Covid, al termine di Triestina Modena. Decisa dalla rete di Gomez, al secondo tempo di una partita che lo stesso mister ha giudicato equilibrata. 'Una grande opportunità per continuare a fare punti e mantenere la vetta della classifica, purtroppo sprecata. Paradossalmente la gara che mi è piaciuta di più perché è stata quella in cui abbiamo sbagliato meno' - continua il mister.



L’approccio della squadra alla gara era parso subito buono, con i gialloblù spesso in avanti. Occasione al 39' quando Muroni impegna Offredi sull’angolo di Tulissi, ma la difesa triestina si fa trovare pronta ed evita il peggio.



Nella ripresa passano in vantaggio i biancorossi con il tiro di Gomez che batte Narciso. Appena entrato Scappini si guadagna subito un calcio d’angolo, qui è fondamentale l’intervento del difensore Ligi. Sul tiro dalla bandierina il Modena non riesce ad essere pericoloso. Azione dei gialli: Bearzotti la mette in mezzo all’area, la girata di Scappini di testa è fuori bersaglio.

E così, dopo la terza partita delle 38 di campionato, giocata nel turno infrasettimanale, i punti in classifica per il Modena rimangono 6, quelli delle prime due gare.



Il tabellino



TRIESTINA: Offredi, Rapisarda, Tartaglia, Ligi, Brivio, Rizzo, Lodi (46’st Calvano), Giorico, Sarno (32’ st Maracchi), Gomez, Petrella (27’st Granoche). All.: Gautieri. A disp.: Valentini, Rossi, Mensah, Granoche, Filippini, Struna, Palnucci, Litteri.

MODENA: Narciso, Bearzotti, Pergreffi, Milesi, Varutti, Muroni, Gerli (16’st Davì), Castiglia (27’st Prezioso), Tulissi (27’st Sodinha), Costantino (16’st Scappini), Spagnoli (23’st Monachello). All.: Mignani. A disp.: Chiossi, Mignanelli, Ingegneri, Laurenti, Zaro, Abiuso.

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola

Assistenti: Mattia Massimino di Cuneo e Claudio Gualtieri di Asti

Marcatori: 11’st Gomez

Ammoniti: Giorico, Sodinha, Rizzo

Quarto Uomo: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Trieste- Dopo le due vittorie iniziali, il Modena si ferma a Trieste, decisiva una rete di Gomez segnata nella ripresa.

L’impatto dei gialli sulla partita è buono, la squadra di Michele Mignani si fa vedere spesso dalle parti di Offredi. Prova a prendere campo il team di casa, c’è qualche mischia dalle parti della porta difesa da Narciso.

Muroni impegna Offredi (39’), sull’angolo di Tulissi la difesa alabardata sbroglia una situazione pericolosa.

