Il Modena inizia l'anno con la trasferta di Palermo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Inoltre il Barbera è un campo storicamente ostico per il canarino, che spesso ci ha lasciato le penne: i gialli hanno giocato a Palermo 26 volte (di cui 24 in campionato), con 13 vittorie del Palermo, 9 pareggi e solo 4 vittorie del Modena; di queste però, due sono state a tavolino (nel 1938 e nel 2001), e 1 in Coppa Italia (nel 2014); l’unica vittoria dei gialli, sul campo, in campionato, risale al 8 novembre 1970, campionato di serie B, finì 1 a 0 con rete di Spelta; l’ultimo precedente a Palermo risale invece a quasi un anno fa esatto, allo scorso 20 gennaio 2024, quando il Modena di Bianco venne sconfitto 4 a 2.

Il Palermo ha giocato in casa 9 partite fin qui, conseguendo 12 punti frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, condite da 8 reti segnate e 6 subite; la squadra non sta attraversando un buon momento, in generale, tra contestazioni degli ultras e forti pressioni; durante la sosta sono stati esonerati il DS Morgan De Sanctis e l’international scout Giulio Migliaccio, e al loro posto per il momento è stato nominato quale nuovo DS l’esperto Carlo Osti; anche il mister Dionisi è finito sulla graticola, ma è stato per il momento confermato; la gara di oggi potrebbe essere decisiva per lui, e in caso di suo esonero circolano già i nomi di Pirlo, Cannavaro, Aquilani e l’eterno Ballardini.

Il Modena ha disputato una settimana di allenamenti con la rosa quasi al completo, e Mandelli avrà ampio margine di scelta; il mister sconta le assenze degli squalificati Cauz e Zaro, e dell’infortunato Pergreffi, ma recupera Palumbo che ha scontato il turno di squalifica; rientrano tra i convocati anche Botteghin, Defrel, Caso, Ponsi e Alberti. Per rimpiazzare gli assenti, Mandelli ha lavorato con Cotali braccetto di sinistra nei tre dietro, con Idrissi in fascia; non è esclusa la presenza, nei tre dietro, di Ponsi, o quella di Botteghin, oppure la difesa a quattro. Se Mandelli sceglierà la difesa a tre, davanti a Gagno, probabili Caldara, Dellavalle, Cotali, o Botteghin; a centrocampo, Magnino (o Ponsi se non nei tre dietro), Gerli, Santoro e uno tra Cotali e Idrissi, mentre davanti, Mendes punta centrale con Palumbo e uno tra Caso e Bozhanaj, se Caso non dovesse essere pronto; non sono esclusi l’impiego di Defrel, anche se appare improbabile, o quello di Abiuso, per provare a giocare con due punte. Nel caso di difesa a quattro, la linea potrebbe essere Di Pardo, Caldara, Dellavalle e Cotali, con Magnino, Gerli e Santoro, poi Mendes, Palumbo e uno tra Caso, Bohzanaj, o Defrel.

Arbitra la partita Bonacina di Bergamo, che, curiosamente arbitrò la stessa gara anche l’anno scorso, e con il quale il Modena non ha mai vinto: nei 4 precedenti, ci sono infatti due pareggi e due sconfitte; con l’arbitro bergamasco, il Palermo, ha invece tre precedenti, con 2 vittorie e 1 sconfitta.

Appuntamento per il calcio di inizio domani alle 15 allo stadio Renzo Barbera di Palermo; il Modena avrà al seguito circa 140 appassionati tifosi che come sempre non faranno mancare il loro sostegno al canarino.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc