Il Modena limita i danni col Cittadella: finisce 1 a 1

Gialli in campo con qualche sorpresa; davanti a Gagno, linea a quattro Oukhadda, Zaro, Riccio e Ponsi; a centrocampo il trio Magnino (oggi capitano), Palumbo e Duca, mentre davanti il grande assente è Tremolada, che si accomoda in panchina; al suo posto Bohzanaj, che con Manconi supportano Falcinelli.Pronti via e Modena subito in vantaggio; Duca intercetta il pallone a centrocampo e con una bella azione personale si involta verso l’area avversaria, e giunto al limite dell’area, sterza verso il centro, pallone sul destro e palla nell’angolino.

Modena in vantaggio dopo tre minuti, e dall’avvio, la partita sembra mettersi sui binari giusti per il Modena.



I gialli congelano subito il risultato e cercano di controllare la partita; al primo affondo il Cittadella però pareggia: Vita si beve Zaro sulla destra, crossa al centro, Cassano controlla la sfera, supera Riccio e con una staffilata a mezza altezza insacca il pallone del pareggio. La replica del Modena è solo in un tiro di Bohzanaj al 37’ alto sopra la traversa.



Nella ripresa subito Cotali per Oukhadda, con Ponsi che si trasferisce a destra; verso l’ora di gioco Bianco comincia a pescare dalla panchina; al 58’ Strizzolo per Bozhanaj; al 59’ gioiello di Manconi che con l’esterno serve Strizzolo, che la controlla bene di petto ma poi viene chiuso dall’uscita di Kastrati.



Al 61’ Carissoni impegna Gagno che sul rasoterra si distende facile in angolo; al 70’ Bianco pesca ancora dalla panchina: dentro Pergreffi, Battistella e Giovannini per Ponsi, Magnino e Manconi; Riccio va a destra dietro, Giovanni largo a destra davanti con Falcinelli e Strizzolo più vicini centralmente; in fase di possesso il Modena prova a costruire a tre dietro per creare superiorità numerica in avanti.



Nel finale la partita però diventa molto fisica; si gioca molto a centrocampo sui contrasti e sui duelli individuali; gli ospiti appena possono commettono fallo per impedire al Modena di giocare in modo fluido; i galli perdono n po’ il filo del gioco e non riescono a farsi realmente pericolosi; al 88’ da corner di Palumbo, colpo di testa di Strizzolo che finisce alto. Il Modena finisce in avanti con tanta buona volontà ma con poca lucidità, merito anche del Cittadella che è bravo a chiudersi e a non dare spazio alle giocate dei gialli.

L’arbitro concede 4’ di recupero e nell’ultima azione, sugli sviluppi di un calcio di punizione la sfera giunge a Vita che da pochi passi colpisce il palo esterno, per quella che sarebbe stata una beffa atroce.



Il Modena saluta il Braglia con un pareggio e rimane al settimo posto, in attesa dei risultati delle altre; i gialli chiuderanno l’andata con le due trasferte di Cremona, sabato 23, e La Spezia (a Santo Stefano).

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc