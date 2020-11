Il Modena non conclude, pareggio a reti bianche con Cesena

Il problema è sempre lo stesso: troppe occasioni sprecate. Una settimana fa al Braglia, oggi nella trasferta dei gialloblù a Cesena dove la gara dei gialloblù finisce con uno zero zero. Risultato forse giusto ma come sempre con il rammarico sprecare troppo. Il Modena costruisce gioco ma non finalizza, e sul finale rischia anche la sconfitta. Nei due minuti di recupero dopo il 90' viene viene salvato da Gagno con una grandissima parata che sventa l'offensiva e il tiro di Maddaloni