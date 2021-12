Il Modena non smette di sognare: dodicesima vittoria col Grosseto

Il Modena conquista la dodicesima vittoria consecutiva, battendo al Braglia 2 a 1 il Grosseto, reti di Tremolada e Scarsella, e regala ai tifosi la “dodicesima natalizia”.Ennesimo record dei gialli, che adesso sono nella storia della serie C; il record di undici vittorie consecutive apparteneva in coabitazione a Cittadella, Reggina, Ternana e allo stesso Modena; in serie C nessuna squadra, prima di ieri, era mai arrivata a dodici vittorie consecutive.Alla dodicesima consecutiva ci è arrivato, per ora, solo il Modena, al termine di una gara che i gialli hanno sempre condotto, anche se con fatica; probabilmente la tensione, la posta in palio e le tossine per la stanchezza accumulata dagli impegni ravvicinati, oltre alle tante assenze che hanno tolto a Tesser alcune rotazioni, impedendo ad alcuni titolari di tirare il fiato, hanno influito sulla gara.Ma il Modena ormai ha raggiunto una maturità di squadra in grado di spazzolare chiunque, ed è senza fine, infinito, mentre per queste dodici vittorie consecutive gli aggettivi sono ormai finiti; questa squadra entra di diritto in tutti gli annali sportivi e in tutti gli almanacchi del calcio; roba da raccontare ai nipoti.Il campionato osserverà ora la pausa natalizia per ripartire sabato 8 gennaio, con la seconda giornata di ritorno; il Modena sarà atteso da quella, che ad oggi, appare come la madre di tutte le partite, vale a dire il derby al Mapei contro i cugini di oltre Secchia, ad oggi imbattuti e appaiati ai gialli in cima alla classifica; tutti ci auguriamo che Babbo Natale prima, e la Befana poi, portino in dono, alla società, alla squadra, e ai tifosi, anche la tredicesima; chi non ama questa squadra non sarà visitato da Babbo Natale e la Befana gli riserverà soltanto carbone.