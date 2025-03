Il Modena oggi in campo a Salerno: ennesima occasione di riscatto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Modena in campo per la prima delle due trasferte consecutive in terra campana: gialli di scena allo stadio Arechi contro i padroni di casa della Salernitana in un clima infuocato; i tifosi infatti, dopo avere criticato squadra, società e proprietà, stanno spingendo fortissimo sull’acceleratore, e considerano la gara odierna l’ultima spiaggia per la salvezza. I gialli troveranno dunque un ambiente pronto a fare la differenza, ma la partita si giocherà in campo e non sugli spalti.

Il Modena ha giocato a Salerno 15 volte, di cui 14 in serie B; nei precedenti ci sono 7 vittorie della Salernitana, 5 pareggi e 3 sole vittorie del Modena.

Nelle ultime 6 a Salerno ci sono stati 4 pareggi; l’ultima a Salerno risale al 7 maggio 2016, finì 0 a 0; il Modena non vince all’Arechi dal 6 settembre 2009, 2 a 1 con doppietta di Sasà Bruno; era il Modena di Apolloni e in campo c’era anche l’attuale DS gialloblù Catellani.

La Salernitana ha giocato fino ad ora in casa 14 volte, totalizzando 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, condite da 18 reti segnate e altrettante subite; un campo difficile per il clima che si creerà, ma certamente non impossibile, anche perché sarà il campo a decidere le sorti della gara e non l’ambiente; i gialli dovranno essere bravi fin dalle prime battute di gioco a coprire il campo nelle due fasi, offensiva e difensiva, giocando con cattiveria agonistica, intensità e grande applicazione tattica, fisica e mentale; serviranno anche una buona dose di coraggio, personalità e spirito battagliero, e soprattutto la capacità della squadra di arrivare mentalmente pronta alle inevitabili difficoltà ambientali che i tifosi di casa riverseranno sulla partita.Per la gara di oggi, Mandelli sconta le solite assenze di Pergreffi, Ponsi, Botteghin e Di Pardo; per il resto rosa al completo; resta il dubbio sull’undici di partenza, se tornare alle due mezze punte o confermare il 3-5-2, e anche su qualcuno degli interpreti. Nell’ipotetico undici di partenza, in assenza di indicazioni in tal senso nel pregara, davanti a Gagno, linea a tre con Dellavalle, Zaro e Cauz; a centrocampo i dubbi maggiori, che dipendono anche dallo schieramento, se a 4 o a 5; sicuri Gerli, Santoro e Cotali, mentre per la fascia destra ballottaggio tra Magnino e Duca, con il primo che appare favorito; se Mandelli riproporrà il centrocampo a cinque, probabile Palumbo in posizione di mezzala; davanti, in caso di centrocampo a 4, probabili le due mezze punte con Palumbo e uno tra Caso e Bohzanaj, a sostegno di uno tra Mendes e Defrel con il primo favorito; in caso di centrocampo a cinque, non è escluso il contemporaneo impiego di Defrel e Mendes; in tutte le ipotesi, al momento Caso appare il probabile candidato alla panchina; il mister scioglierà le riserve come sempre negli ultimi istanti che precedono la gara.Arbitra la partita Antonio Giua di Olbia, con il quale il Modena ha un pareggio nell’unico incrocio fin qui disputato; la Salernitana ha invece incrociato l’arbitro sardo in 12 occasioni, con 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.Calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Arechi di Salerno, nel quale troveranno posto anche circa 200 tifosi gialloblù al seguito della squadra.