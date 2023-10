Il Modena oggi ospite del Bari: Canarini contro Galletti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Bari non è un campo amico del Modena; i numeri sono infatti tutti a favore dei padroni di casa; i gialli hanno giocato a Bari 37 volte, quasi sempre in serie B (c’è qualche raro precedente in serie A), con 23 vittorie del Bari, 10 pareggi e sole 4 vittorie del Modena; l’ultima vittoria del Modena a Bari è del 21 gennaio 2012, quando i gialli vinsero 1 a 0 con rete di Petre; l’ultima a Bari risale invece al dicembre dello sorso anno, quando i canarini di Tesser vennero spennati dal galletto barese per 4 a 1; i numeri però sono fatti per essere sfatati e il Modena va a Bari per giocarsela senza timore e senza paure.Sulla panchina dei padroni di casa debutta oggi Pasquale Marino, che ha sostituito l’ex allenatore gialloblù Mignani, esonerato all’indomani del pareggio del Bari a Reggio Emilia. Marino ha vinto la concorrenza di Luca D’Angelo (ex Pisa), Pippo Inzaghi e Fabio Liverani (reduce dall’esonero di Cagliari); non allena dal dicembre del 2021 quando, dopo essere subentrato a Modesto a ottobre sulla panchina del Crotone in serie B, venne esonerato dopo 7 partite nelle quali totalizzò 1 pareggio e 6 sconfitte di cui 5 consecutive.I gialli arrivano a Bari sull’onda dei quattro rinnovi settimanali (Duca, Oukhadda, Tremolada, Magnino), un segnale importante mandato dalla società, che va in una direzione ben precisa.Oggi servirà un Modena attento, preciso, voglioso di fare risultato, per arginare un Bari che davanti al proprio pubblico cercherà di riscattare un avvio di campionato incerto.

Il risultato di oggi assume maggiore importanza perchè il Modena è poi atteso martedì 24 a Brescia, per il recupero della prima giornata, e domenica al Braglia con la Ternana, un trittico dio gare che potrà indirizzare la stagione in un senso o nell’altro.



Per la formazione di oggi, Bianco si porta qualche dubbio, e saranno probabili alcune novità; assenti sicuri Gargiulo, Duca, e lo squalificato Oukhadda, mentre arriva la prima convocazione per Bozhanaj; davanti a Gagno linea quattro con Ponsi a destra, Zaro e probabile il rientrante Pergreffi al centro, e a sinistra uno tra Cotali e Guiebre, con il primo favorito; a centrocampo, il trio Magnino, Gerli, Palumbo; davanti invece sicuri Manconi e Tremolada, mentre per l’altra maglia da attaccante, solito ballottaggio Bonfanti, Abiuso e Falcinelli, con il primo favorito, mentre solo panchina per Strizzolo che in settimana non si è allenato al meglio; come sempre, il mister sceglierà sulla base di chi sarà in grado di dare maggiori garanzie a livello tecnico, tattico, fisico e mentale, sulla base di quanto emerso in allenamento durante la settimana.



Arbitra Volpi di Arezzo: con il fischietto toscano, il Modena h due precedenti con 1 vittoria e 1 sconfitta; non ci sono precedenti invece tra Volpi e il Bari.

Calcio di inizio alle 14 allo stadio San Nicola di Bari, davanti a 190 tifosi modenesi, eroici; il GOS infatti in settimana ha limitato la vendita dei biglietti ritenendola una partita a rischio.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc