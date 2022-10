Il Modena ospita il Como tra antiche ruggini e odierna rivalità

Il Modena affronta oggi al Braglia il Como: è la prima volta in questo campionato che i gialli incontrano una squadra con una classifica peggiore. I lombardi sono infatti fermi a quota 6 punti, frutto di una vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte; fuori casa, su tre gare disputate, 1 solo pareggio, e 2 sconfitte, condite da 3 reti segnate e 7 subite.I precedenti disputati al Braglia contro il Como sono 28, con 11 vittorie del Modena, altrettanti pareggi e 6 vittorie del Como; dunque la tradizione al momento sorride ai gialli, anche se l’ultima al Braglia, che risale al 19.3.16, finì 2 a 1 per i lariani, con le reti di Ganz, Cristiani e Mazzarani.Tra gli ospiti, figurano nomi importanti del calcio che conta (Fabregas e Cutrone su tutti), e da poco il Como ha cambiato allenatore; Moreno Longo è subentrato a Giacomo Gattuso, che ha risolto il suo contratto per problemi di salute.Per la formazione, sicuramente assenti i lungodegenti Gargiulo e Battistella, ai quali si aggiungono Cittadini e Poli, che dovrebbero fare parte del gruppo per la gara di coppa Italia di Cremona. Davanti a Gagno solita linea a quattro Coppolaro, Silvestri, Pergreffi e Azzi; a centrocampo il trio Magnino, Gerli, e il rientrante Armellino (assente ad Ascoli); le incognite riguardano il reparto avanzato e in particolare la batteria dei trequartisti; sicuro della maglia Diaw, quasi certamente supportato da Tremolada e Falcinelli, anche se, come sempre Tesser scioglierà gli ultimi dubbi negli istanti che precedono il calcio di inizio.Arbitra La Penna di Roma; con il Modena sette precedenti, con due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte; con il Como invece, tre precedenti, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta.Calcio di inizio alle ore 14.00 in uno stadio Braglia come sempre gremito e pronto a spingere i canarini.