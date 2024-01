Il Modena ospita la capolista Parma: sfida da brividi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Può essere però la partita giusta per tornare a vincere e riprendere il cammino interrotto: avversario blasonato, primo in classifica, aria da derby, massiccia presenza degli ospiti, tutti elementi che possono accendere la scintilla e dare ai gialli quel qualcosa in più per provare a portare a casa la vittoria, che contribuirebbe a rasserenare un ambiente al momento tranquillo ma che vive un momento di incertezza.Il Parma ha giocato al Braglia 24 volte: nei precedenti ci sono 11 vittorie del Modena, 12, pareggi e 1 vittoria del Parma.

L’unica vittoria del Parma risale al 28.11.1982, campionato di serie C, finì 1 a 0 con rete di Salsano; l’ultima vittoria del Modena è invece datata 20.10.2002, campionato di serie A, finì 2 a 1 per i gialli con le reti di Mutu, Fabbrini e Kamara, era la Longobarda di De Biasi; l’ultimo precedente è dello scorso campionato, finì 1 a 1.



Il Parma ha giocato in trasferta finora 10 volte, con 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, che hanno fruttato 22 punti, conditi da 22 reti segnate e solo 9 subite; dunque una media per gara di oltre due reti segnate e meno di una subita.

Sulla carta un ruolino di marcia impressionante, contro cui il Modena dovrà cercare di fare il massimo e forse anche di più, ma nel calcio, si sa, ogni gara fa storia a sé, e se il Modena ritrova sé stesso potrà certamente fare risultato.



Anche oggi Bianco avrà però le scelte contate, per le assenze di Duca, Oukhadda, Gargiulo e Mancuso, a cui si aggiungono Pergreffi squalificato, e Guiebre in Coppa d’Africa; l’undici probabile di partenza potrebbe essere il seguente: davanti a Gagno, linea a linea a quattro composta da Ponsi (salvo che Bianco scelga Riccio), Zaro, Cauz o Riccio, e uno tra Corrado e Cotali (o Ponsi se Riccio a destra); a centrocampo si va verso il trio Magnino, Gerli, Palumbo, con Battistella reduce dalla bella prova di Palermo e in ballottaggio con Magnino. Davanti con l’assenza di Manconi e le cessioni di Falcinelli e Bonfanti, scelte obbligate: probabili Gliozzi e Tremolada e uno tra Abiuso e Strizzolo. Come sempre Bianco sceglierà gli undici iniziali negli istanti che precederanno il calcio di inizio.



Arbitra Abisso di Palermo: con l’arbitro siciliano il Modena ha 5 precedenti, con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; Abisso fu l’arbitro del derby con la Reggiana, che ad oggi è l’ultima vittoria del Modena, e chissà che il precedenti sia di buon auspicio. Il Parma ha invece 9 incroci, con 1 sola vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte.



Calcio di inizio alle ore 14.00 in uno stadio Braglia gremito per le grandi occasioni; attesi oltre diecimila presenti, di cui oltre duemila da Parma; i tifosi gialloblù rispondono sempre presente e saranno pronti a sostenere il canarino.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc