Il Modena ospita l'Arezzo per chiudere a testa alta

Il Modena gioca domani, sabato 3 aprile, al Braglia, nel turno pasquale, con inizio alle 12.30; tutte le gare si disputeranno nella giornata di sabato. Avversario di turno l’Arezzo, già sconfitto all’andata per 1 a 0. Una partita sulla carta abbordabile, dato che gli aretini occupano il penultimo posto a quota 24 punti; tuttavia non sarà una partita facile, come non ce ne sono in questo periodo; l’Arezzo è al terzo allenatore di stagione, e nelle ultime gare ha dato segnali di ripresa, seppure modesta; cerca punti salvezza e scenderà al Braglia presumibilmente con il coltello tra ai denti alla ricerca disperata di un risultato positivo. Sarà dunque una partita ostica che il Modena dovrà sapere controllare al meglio per portare a casa bottino pieno e mantenere le inseguitrici a distanza per conservare il quarto posto, che in ottica playoff appare estremamente rilevante.In settimana gli infortuni di Tulissi (operato, per lui stagione finita) e di Muroni, hanno fatto da contraltare alle dichiarazioni della società, che per bocca del direttore Roberto Cesati, all’indomani della sconfitta di Fermo, ha nuovamente ribadito la totale fiducia nel mister Mignani, che rimarrà al suo posto almeno fino al termine della stagione.Certamente la società ha inteso, in questo modo, anche responsabilizzare i giocatori, togliendo loro ogni alibi e invitandoli a dare il massimo per la squadra. Al Modena si chiede a questo punto l’ultimo sforzo, quello di riprendere il cammino e chiudere la stagione a testa alta, dando il massimo per consentire di raggiungere la migliore posizione possibile con vista playoff. Mancano soltanto cinque partite alla fine della stagione regolare e i tifosi, anche se assenti, chiedono ai giocatori il massimo impegno e il massimo rispetto per la maglia.La stagione non è ancora finita e tutto può ancora accadere, anche alla luce degli ultimi eventi legarti al Covid.Infatti è notizia ufficiale delle ultime ore, che a causa dei focolai covid, per il girone B a Ravenna e a Trieste, e della conseguente mancanza degli slot necessari per gli eventuali recuperi, la Lega di serie C ha deciso lo slittamento delle ultime tre giornate della stagione regolare di Serie C. Il Consiglio Direttivo ha così inteso affrontare il tema dei numerosi match rinviati causa Covid-19 che dovranno essere ricalendarizzati; ma occorrono nuovi slot disponibili e l’unica soluzione era appunto fare slittare la regular season. Secondo tale necessità la Lega Pro ha spostato la 17^ giornata di campionato dal 14 al 18 aprile, la 18^ dal 18 al 25 aprile e la 19^ dal 25 aprile al 2 maggio. Il campionato si concluderà quindi domenica 2 maggio e non domenica 25 aprile; in buona sostanza è stato solamente differito il turno infrasettimanale di mercoledì 14 aprile alla domenica successiva, 18.Per l’effetto dello slittamento, saranno riprogrammate le date di playoff e playout; all’uopo la Lega si è riservata le ulteriori decisioni che saranno comunicate nei prossimi giorni, anche alla luce dell’evolversi dei focolai Covid nelle società coinvolte.